Ampasamadinika – Les habitants sur le qui-vive

Le danger n’est pas vraiment écarté pour Ampasamadinika après les pluies torrentielles d’avant-hier. Les habitants appellent à l’aide.

La menace plane encore. Les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la capitale lundi après-midi ont entraîné un éboulement du côté d’Ampasamadinika. « Il s’agit du troisième éboulement après celui du 21 septembre et celui du 12 octobre. Nous sommes très inquiets », avoue un riverain. Selon un autre, l’éboulement s’est déclaré en milieu d’après-midi. Le glissement d’une partie du terrain a endommagé une partie de la maison se trouvant à proximité. « Heureusement que les résidents n’étaient pas sur place durant cet incident », souligne un habitant.

Vivant dans une peur constante, les habitants lancent un appel à l’aide. « Nous craignons qu’au prochain effondrement, d’énormes dégâts matériels surviennent », lance un père de famille vivant dans ce quartier. Jusque-là, des procédures de sécurisation du lieu ont été effectuées, et les travaux tardent selon les explications. « Les travaux n’avancent pas vraiment. Alors que le danger nous guette. Nous attendons des autorités des mesures concrètes », souligne une mère de famille interrogée sur le lieu.

Évacuation

Hier, des techniciens de la commune urbaine d’Antananarivo ont été dépêchés sur le lieu afin de constater de visu les dégâts. Sans donner plus de détails, le responsable a indiqué que des résidents ont été contraints de quitter les maisons considérées comme mettant en danger la vie de ses occupants. « Sur une partie qui est considérée dangereuse, des familles devront partir pour éviter les risques et les accidents », explique Niry Rasamoehelimihamina, directeur de l’urbanisme et développement auprès de la commune urbaine d’Antananarivo. La commune planifie une descente bihebdomadaire depuis le début du mois de décembre. Par ailleurs, après déferrement au début de ce mois, les responsables ont été astreints par la justice à engager des travaux. Et ce, afin de remettre à l’état initial le lieu sur un délai de un mois et demi.