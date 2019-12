Tennis – Open double de Vakinankaratra 2019 : Zarah – Ravaka championnes

Un parcours élogieux. Finalistes durant le grand Open de Madagascar double en novembre à Antana­narivo, Zarah Razafi­mahatratra et Ravaka Ramanantoanina se sont montrées expéditives à Antsirabe.

Hier, en finale de l’Open double de Vakinankaratra qui s’est jouée sur les courts de la COTONA, ces deux joueuses ont été sacrées championnes. Après avoir dominé en demi-finale Faratiana Rasoarilalao et Marie Floria Ralaima­mpionona,Zarah et Ravaka ont surclassé Randy Rakotoarilala et Miotisoa Rasendra en deux sets (6/2 6/1).

Chez les hommes groupe 1 (équipe composée d’un joueur 1ère série avec un autre joueur d’une autre série) le titre est revenu a Hasina Mbolanirina et Lala Fabien Randriamampianina. Ils ont dominé en deux sets (6/4 6/2) les champions du grand Open de Madagascar d’Antananarivo Radonirina Fanantenantsoa et Rado Rajaonarison. Une petite surprise, certes, mais Hasina et Fabien on su jouer au mieux les points importants du match.

Chez les hommes groupe 2 (équipe composée d’un joueur de troisième série avec un autre de la même série ou en 4eme série), les plus forts ont été Angelo Tanjondray et Augustin Randria­mampianina. Ces joueurs de l’ASUT ont triomphé des joueurs de la ligue de Vakinankaratra Nihary Andrianirina et Tonny Randrianarivo en deux sets (6/0 6/3).

«On a été particulièrement honoré par rapport à la tenue du tournoi à Antsirabe. Il a permis à nos joueurs de s’exprimer et de se mesurer à ceux des autres ligues régionales plus particulièrement celle d’Analamanga», rappelle Jean Jacques Razafitrimo, président de la ligue régionale de tennis de Vakinankaratra.

Rideau donc pour cet Open double du Vakinan­karatra organisé conjointement par la Fédération malagasy de tennis. Ce tournoi qui a réuni la participation des joueurs d’Analamanga, d’Atsimo andrefana, d’Atsinanana et de Vakinankaratra termine officiellement le calendrier 2019 de cette année pour la FMT. Le championnat d’Afrique australe individuel et par équipes U14 et U16 qui se joueront à Windhoek – Namibie du 10 au 19 janvier ouvrira la saison 2020.