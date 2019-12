Style de vie – Hanta Ramakavelo partage les valeurs de Noël

Lors d’une formation-spectacle à l’hôtel Ibis à Ankorondrano, le 21 décembre, Hanta Ramakavelo a transmis à l’assistance des messages réconfortants basés sur l’esprit de Noël.

S’inspirer de Noël. Hanta Ramakavelo a abordé le thème « Noël, une histoire d’amour » pendant la formation-spectacle qu’elle a donnée à l’hôtel Ibis à Akorondrano, samedi dernier.

Hanta Ramakavelo, une femme aux multiples casquettes, s’est exprimée en développant l’esprit de Noël devant une assistance distinguée. Présenté comme une carte de vœux déposée sur chaque table, le thème invite à passer la fête de la Nativité au quotidien. À partir du mot « Noël », l’intervenante a trouvé des formules réconfortantes. N comme Naissance de nouvelles espérances, O comme opportunité pour développer la confiance, E comme embellir les relations et l’environnement, et L comme louanges à la Vie et cœurs reconnaissants. Notions de développement personnel, de leadership, et conseils pour améliorer le rapport avec les proches ont été abordés avec allégresse.

Hanta Ramakavelo s’est basée sur la culture malgache dans son exposé. Le drapeau, entre autres, a été un bel exemple qu’elle a utilisé pour appuyer ses points de vue. «En malgache, le drapeau et l’état d’esprit se traduisent par le même mot saina. En effet, le drapeau est le symbole de valeurs essentielles à cultiver pour en faire un état d’esprit. Les couleurs du drapeau national reflètent des attitudes qui favorisent la performance et le bien-être. Le blanc met en évidence la clarté, le rouge illustre une passion, et le vert encourage à avoir des ambitions pour améliorer notre avenir. Avec clarté et passion, nous réalisons nos ambitions. Et partager est la base de l’esprit de Noël. Comme nous désirons tous vivre Noël chaque jour, cultiver cet état d’esprit nous permet de répandre la joie autour de nous », résume-t-elle.

Moment enrichissant

La séance de la matinée a été exclusivement en malgache, et celle de l’après-midi en français, tout en gardant le même contenu. Les deux séances ont été entrecoupées de chants, une belle prestation de Hanta Ramakavelo en tant qu’auteure-compositrice. Njaka Rakotonirainy au clavier, Tiana Rainitelo à la percussion, Mika Kely à la basse, et Josia Rakoton­dravohitra à la batterie ont accompagné la belle voix de Hanta Ramakavelo en interprétant quinze morceaux ayant des rapports avec le thème. « Ouvres ton cœur », « Au fond de moi », « Lumière», «Ensemble s’élever », et bien d’autres réconfortent toute l’assistance qui n’a pas manqué de remercier toute l’équipe à la fin de ce moment enrichissant.

Hanta Ramakavelo Châteaux, propriétaire de « Référence Consulting », auteur-compositeur, et éducatrice donne déjà rendez-vous le 4 avril pour aborder un autre thème sur la puissance de la résilience.