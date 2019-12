Santé – Le traitement de la leucémie infantile coûte cher

Tino, comme d’autres petits patients atteints de leucémie, espère se remettre sur pied de son traitement après une rechute.

Tino, un petit garçon de quatre ans souffre du cancer du sang depuis deux ans déjà. Il vient de la commune de Manazary, Tsiroanomandidy. Il a déjà été traité du cancer mais faute de moyens, le traitement a été arrêté. C’est ce qui a causé la rechute de cette année. Tino est parmi les plus jeunes enfants atteints de leucémie ayant fait une rechute. « On était obligé d’arrêter le traitement puisque toutes nos économies ont été épuisées alors que nous devons continuer le contrôle en juin. Il y a maintenant six mois, il est retombé malade et le traitement devient de plus en plus coûteux », explique le père de l’enfant.

Tino Andriamihaja avait été diagnostiqué en janvier 2018 au niveau de l’onco-pédiatrique du Centre Hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, comme atteint d’une leucémie infantile. Tout a commencé par une tumeur sur le bras droit de Tino en 2018. « Après le bras, la tumeur s’est déplacée sur son ventre, puis il a eu une forte fièvre, et il est devenu pâle. N’ayant pas connaissance que c’était un cancer sur le bras, on l’a amené se faire masser. Son état a même empiré. Nous étions obligés de voir un médecin dans un Centre de Santé de Base près de chez nous », indique son père.

Moins de chance de rémission

Comme beaucoup d’autres, plusieurs malades du cancer n’atteignent pas le délai de traitement faute de moyens. « Nous constatons que de nombreux petits patients n’arrivent pas à finir leur traitement, souvent la chimiothérapie, et c’est la source de nombreux cas de rechute », explique le docteur Ranaivo Ny Antsa Rinasoa, Pédiatre. Pour la plupart d’entre eux, la prise en charge pour les médicaments est exclue de la liste du groupe Franco Africain de l’oncologie pédiatrique (GFAOP) en cas de rechute. « Les cas de rechute ne figurent plus sur la liste des médicaments gratuits du groupe », explique Dimbiniaina Andriamamonjy, Major du service onco-pédiatrique, au CHUJRA. Faute de moyens financiers pour le traitement. «Nous avions dépensé environ un million d’ariary par séance pour suivre le traitement de chimiothérapie, les médicaments reviennent chers ainsi que nos déplacements de Tsiroanomandidy à Antananarivo depuis que son cas a rechuté », avoue le Père de Tino.

Sur cent patients reçus au niveau du service oncologie pédiatrique de ce centre hospitalier, une dizaine d’enfants sont atteints de leucémie, une maladie qui a moins de chance de rémission après la rechute. « La chance de s’en sortir reste mince en cas de rechute en fonction de l’état du petit patient. Dans certains cas, les cellules cancéreuses se rédéveloppent même après chimiothérapie. Néanmoins le suivi de l’état du patient est très renforcé durant et après le traitement par chimiothérapie pour assurer que son état s’améliore», indique le Docteur Rinasoa Ranaivo.