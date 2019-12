Production – Joseph d’AfMinistry se lance dans le septième art

Un point de presse a été donné vendredi 20 dernier au Hopefull Home à Analamahitsy pour annoncer la sortie prochaine de « Rahoviana », le premier film de Joseph d’AfMinistry.

« Rahoviana » raconte une histoire d’amour entre deux jeunes. La vie, l’amour, la jeunesse, et l’importance de l’attachement à Dieu sont évoqués dans ce film qui dure environ une heure trente minutes. Koloina Cassy Razakanirina et Jaona Andrianina Raharison tiennent les rôles principaux dans cette œuvre évangélique destinée à toute la famille. La sortie officielle de ce film est prévue pour le 27 décembre à 18 heures 30 au Plaza à Ampefiloha. « Nous ne cessons pas d’innover pour éduquer et prêcher les bonnes paroles. Constatant les talents de nos membres, l’idée de produire un film nous est venue. Les Malgaches sont attirés par les productions locales. Cela nous permet de toucher d’autres cibles. Rahoviana présente un concept hors du commun dans l’ensemble. Il sera, d’abord, diffusé en salle. On commencera par Antananarivo, Antsirabe, puis vers le nord, et ainsi de suite ; pour faire le tour des grandes villes de Madagascar. La sortie en DVD sera pour plus tard », confie Sitraka Raharinaivo, un des réalisateurs du film et membre de Joseph d’AfMinistry.

« C’est notre première expérience d’acteurs. Les conseils et encadrements de toute l’équipe pendant le tournage nous ont aidés à sortir les meilleurs de nous-mêmes. Et le résultat était à la hauteur de nos ambitions. Nous en sommes ravis », expriment les deux acteurs principaux de « Rahoviana ».

Joseph d’AfMinistry, qui a à sa tête le chanteur évangélique Joseph Noelinirina Rakotoson alias Joseph d’AF, regroupe plusieurs membres.