Musique Rock – Spirity au top de sa forme

Du rock dans tous ses états ! Les absents ont eu tort, hier après-midi, d’avoir raté un concert explosif à 100% assuré par le jeune groupe Spirity. À chaque nouvelle apparition publique, ce dernier est capable de prouver son ascension fulgurante depuis sa création en 2016. La grande salle de l’Alliace française d’Antananarivo ou AFT sise à Andavamamba, a été légèrement modifiée en éloignant de la scène les quelques chaises pour laisser plus d’espace libre aux spectateurs qui allaient certainement s’éclater et s’évader au maximum.

Au fond de la scène, une grande banderole où est inscrite Metal Spirity. Et c’est tout de suite parti, une fois les quatre membres montés sur scène , prêts à satisfaire leurs fans. Ces derniers, tout juste devant eux, crient, sifflent, bougent en secouant leurs têtes et faisant éparpiller autant que possible leur chevelure.

Période estivale oblige, la majorité des spectateurs en vêtements légers tels tee-shirts, débardeurs, gilets dominés par le noir a manifesté une évasion totale avec des gestes déchaînés pour mieux soutenir leur groupe de référence. Chaque morceau proposé est synonyme de hausse de tension au niveau de l’ambiance. Sur scène, les quatre acteurs en l’occurrence Didi à la guitare basse et au choeur, Alfred à la batterie, Zatovo à la guitare riff et au choeur et Hanitsoa à la guitare solo et au lead vocal ont aussi manifesté leur énorme envie de partager et de divertir l’assistance pour obtenir la plus haute température de la fièvre du rock.

Concernant le concert d’hier à Andavamamba, le groupe Spirity a été en super forme. Motivés et déterminés plus que jamais, ses quatre membres se sont largement surpassés du début la fin. Les titres Ny fahatanorana, Ianao ihany, Tantara sisa, Fahatsaram­panahy… ont été bien accueillis et fortement appréciés.

À leur tour, les spectateurs en délire total ont été bien servis et gâtés à travers un répertoire particulièrement choisi pour donner le maximum de plaisir et de joie. Dans l’ensemble, la cible a été touchée par la bande à Hanitsoa qui s’est montrée égale à elle-même. Sa cohésion a été parfaite et convaincante. Les intéressés ont pu se procurer l’album volume 1 ayant pour titre Raiso sorti en 2018 et regroupant huit chansons (Ianao ihany, Jodasy Iskariota…). «La saison 2019 a été fructueuse. Le bilan est positif avec six concerts au compteur. Le groupe a également réalisé deux super singles à savoir Always rock et Fandrosoana. L’année 2020 s’annonce à l’avance pleine de projets. La priorité est basée sur la préparation d’un nouvel album que bon nombre de fans attendent avec impatience» a précisé le bassiste Didi.