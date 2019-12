Golf – Championnat de Madagascar : Le couple Ratsimbazafy conserve ses titres

Le championnat de Madagascar version 2019 s’est tenu la semaine dernière à Foulpointe. Luc Ratsimbazafy et sa femme Hanitra restent inamovibles.

Intouchables. Le troisième cham­pionnat de Mada­gascar de golf s’est déroulé du jeudi 19 au samedi 21 décembre au club Azura Golf à Foulpointe.

Le couple Ratsimbazafy conserve ses titres nationaux en première série hommes et dames. Luc Ratsimbazafy, champion en titre lors de la dernière version à Foulpointe en 2017 remporte, pour la deuxième fois consécutive, le sacre à l’issue des trois tours du sommet national. Outre le trophée, il a décroché les deux billets d’avion Tanà-Singapour-Tanà.

Il a rendu une carte de 73 au premier comme au deuxième tour, puis 77 au troisième et dernier tour soit un cumul de 223 en score brut. Ce score est bien meil­leur que celui du gagnant des caddies-professionnels. Benjamin Memmi se trouve en seconde position avec un score brut de 75 (T1), 82 (T2) et 84 (T3) soit 241 coups au total. Et Michel Morizot complète le podium.

Il a été crédité d’un cumul de 251 totaux brut (T1 :81, T2 : 92, T3 : 78). Ce dernier a également ravi le titre chez les seniors et a gagné ainsi le billet d’avion Tanà-Maurice-Tanà. Luc Ratsimba­zafy se hisse aussi sur la plus haute marche en score net (T1 :67, T2 : 67, T : 71), suivi de Thierry Ramangasoavina et Memmi Benjamin.

Expérimentés

« Un championnat de golf comme un championnat de n’importe quelle discipline, ça se prépare et ça se mérite… En toute humilité, je crois qu’il y a un peu le côté chance, et moi j’ai un peu d’expériences… J’ai la chance de jouer avec les caddies une ou deux fois par semaine, et c’est ça qui forge un cham­pion », confie le double cham­pion de Madagascar. «Le secret c’est la passion, et surtout s’améliorer tous les jours. Et il faut aussi la disponibilité. Je joue au golf deux ou trois fois par semaine », poursuit-il.

Chez les dames, la cham­pionne en titre, Hanitra Ratsimbazafy, garde elle aussi son fauteuil de cham­pionne. Elle a réalisé les meilleurs scores durant les trois jours du championnat.

Elle a rendu une carte de 74 au tour1, 78 au tour2 et 80 au dernier tour soit un cumul de 232.

Monique Noyon occupe, pour sa part, la deuxième marche du podium (T1 :81, T2 : 84, T3 : 78). « Le secret c’est beaucoup de travail, beaucoup d’entraînement. C’est grâce à ça que j’ai pu garder mon score durant les trois jours », souligne Hanitra Ratsim­bazafy au terme du championnat. Grâce à ce nouveau titre, elle a gagné un voyage pour deux personnes en Malaisie.

Le titre chez les juniors est revenu à Emma Jean Erica Rakotonirina avec un cumul brut de 66 et celui des seniors à Michel Morizot.