Football – Orange Pro League : Les militaires gardent le cap

Cosfa Analamanga boucle la première partie de la saison à la première position. Et ce, malgré leur match nul avec l’AS Jet Mada Itasy, hier au stade de Mahamasina. Une rencontre riche en rebondissements, durant laquelle les deux équipes se sont rendus coup pour coup. Elles étaient à égalité à l’entame des dix dernières minutes, deux buts partout. Ndimby a cru offrir la victoire aux siens à 84è minute. Mais Rado lui a répondu dans les arrêts de jeu, forçant les deux clubs à se partager les points (3-3). Cosfa porte ainsi son total à vingt-et-une unités et demeure en tête du classement général.

L’autre match phare de la neuvième journée de l’Orange Pro League, programmé samedi à Mahamasina, s’est également conclu sur un résultat de parité. Il s’agit de la confrontation entre l’Ajesaia Bongolava et la CNaPS Sport Itasy. Malgré des occasions franches, de part et d’autre, aucune des deux formations n’a trouvé le chemin des filets. En passant, ni Niasexe, ni Yvan, les deux meilleurs artilleurs du championnat, n’ont réussi à marquer cette fois-ci. que 0-0 au terme des 90 minutes.

Il s’agit du troisième nul de rang des caissiers, clairement en baisse de rythme. Leaders du général, il y a quelques semaines, ils sont campés au troisième rang aujourd’hui. Il faut dire que le calendrier ne les a pas ménagés, avec trois confrontations consécutives contre trois ténors du championnat.

Autre fait marquant de cette neuvième journée, la confrontation entre Fosa Juniors Boeny et Elgeco Plus Analamanga, hier à Mahajanga, qui s’est terminée en queue de poisson. Après une première période vierge, l’ouverture du score est survenue sur un contre-son-camp de Théodin à la 46è minute. À l’entame du dernier quart d’heure, Sambatra s’est écroulé dans la surface. L’arbitre a sifflé penalty en faveur des Fosa, qui cherchaient l’égalisation depuis un bon moment. Une décision fortement contestée, qui a engendré de longues échauffourées. Les joueurs d’Elgeco Plus ont refusé de reprendre la rencontre et le fameux penalty n’a jamais pu être tiré. Ce qui a eu pour conséquence l’arrêt définitif du match.