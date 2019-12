Florent Malouda : « À mon tour, je veux aider les jeunes »

Florent Malouda est engagé sur le projet de création d’une académie de football à Soavimasoandro, initié par le groupe Filatex. Le Guyanais se dit personnellement impliqué.

Comment s’est établi votre relation avec le groupe Filatex et qu’est-ce qui vous a convaincu de soutenir ce projet ?

Ma rencontre avec les dirigeants du groupe Filatex découle d’une relation de travail. Je suis ambassadeur auprès de l’UEFA et dans le cadre de ma reconversion, je suis amené à côtoyer différentes parties prenantes qui œuvrent pour le développement du football. Depuis un an et demi, je voyage beaucoup pour prospecter. Le groupe Filatex bénéficie d’une renommée mondiale. Les relations humaines, l’amitié et les échanges d’idées m’ont amené à venir à Madagascar. C’est un challenge intéressant.

Dans quelle mesure votre image et votre présence pèseront sur ce projet ?

Ce n’est pas seulement une question d’image. Il s’agit d’une implication active de ma personne, vu que je prépare un Master en management dont l’axe principal concerne les projets de développement du football. Je suivrai de bout en bout ce projet qui est vraiment ambitieux à l’image de ma carrière. Je construis ma crédibilité là-dessus, car c’est un challenge personnel. Je veux aussi prouver ma valeur en dehors du terrain.

Étant passé par une école de football vous-même, pouvez-vous détailler les ingrédients de la réussite de cette académie et de ses futurs pensionnaires ?

Avant d’intégrer une école à quinze ans, je jouais sur des terrains vagues comme on en trouve ici à Madagascar. J’ai suivi un stage à onze ans mais j’ai échoué. C’est à quinze ans que j’ai pris l’avion pour partir dans l’inconnu, avec la volonté de réussir. Tout au long de ce parcours, on a besoin d’aide. A mon tour, je veux aider les jeunes. Pour l’académie, il y a des étapes à respecter et des normes à structurer. Pour les jeunes, il faut être passionné. Au cours de leur formation, ils apprendront beaucoup de choses qui peuvent servir dans la vie. Beaucoup de joueurs veulent devenir professionnel, mais seule une poignée y arrive. Il faut accepter ce monde de compétition.

Votre avis sur le football malgache en général ?

Je suis les performances de Madagascar depuis un certain temps, même avant la CAN. Dernièrement, j’ai rencontré un membre de l’équipe nationale, avec lequel j’ai joué en France. Avec le succès récent et les retombées qui s’en sont suivies, on découvre que le football est le meilleur ambassadeur pour véhiculer une image positive. J’ai remarqué un bon potentiel brut ici.

Sachant que vous avez de nombreux contacts dans le milieu professionnel, votre appui permettra-t-il d’ouvrir des portes pour les joueurs malgaches en Europe ?

J’ai des contacts effectivement. Mais je n’ai pas de passe-droit. Il faut savoir que plus l’équipe nationale obtient de bons résultats, mieux c’est, car les recruteurs s’intéresseront plus aux joueurs malgaches. L’académie ambitionne l’excellence, ce qui permettra d’asseoir sa crédibilité sur la scène internationale.