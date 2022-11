TRAIL – UTCS – Le nombre des engagés doublé

Nombre record de participants. L’Office régional du tourisme de Tananarive (Ortana) a procédé ce samedi à la remise des dossards à Antaninarenina. Le nombre des engagés à la troisième édition de l’Ultra trek des collines sacrées (UTCS), programmée du 25 au 27 novembre, a cette année doublé, six cent vingt contre moins de trois cents l’an passé. Un des invités de marque de cette édition, le Français Bênat Marmissolle, champion en titre de la Diagonale des fous, ne pourra pas venir annonce-t-on au dernier moment. «Après une visite médicale avant son départ, le médecin lui a recommandé de procéder à une intervention chirurgicale, mais il a promis de venir l’année prochaine», explique Mihoby Andriamaromiadana, chargée de communication de l’Ortana.

En revanche, la Réunion­naise Libéra Fontaine, classée troisième au Trail du Bourbon, sera bel et bien en lice à l’épreuve de trois jours longue de 142km. Un des grands trailers du pays, Njaka Tsirofo Rasoloarison, un habitué du trail local comme l’Isalo Raid, l’Utop, Mananibohitra, Urban Trail…, participera pour la troisième fois à l’UTCS. «Je suis engagé cette fois au Trail Avaradrano de 47km. Mon objectif est de me préparer à une éventuelle course majeure que je ne veux pas encore dévoiler. Je veux évaluer l’état de ma forme», confie Njaka Tsirofo. «L’UTCS se spécifie par sa formule de randonnée qui conjugue sport et tourisme.

Le tracé passe par les collines sacrées d’Analamanga, et les courses se font par étapes, en trois jours, donc il faut savoir gérer les efforts», argumente l’ancien champion en triathlon. «La spécificité de cette édition est l’ouverture à l’international. Nous avons invité beaucoup de coureurs étrangers… Outre les invités de marque, des Mauriciens, Américains, Hollandais et Polonais prendront le départ de l’UTCS», annonce Mihoby Andriamaromiadana.