MILIEU CARCÉRAL – L’élaboration d’un guide contre la corruption avance

Les échanges pour la collecte d’informations dans le but d’élaborer un guide pour la prévention et la lutte contre corruption en milieu carcéral, se poursuit. Après Toamasina et Fianarantsoa, c’est au tour d’Antalaha d’accueillir le troisième atelier pour la prévention et la lutte contre la corruption en milieu carcéral, selon une approche basée sur les droits de l’homme, conduit par la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), en collaboration avec la représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’océan Indien.

C’était l’occasion de collecter des informations sur les causes avérées de la corruption en milieu carcéral, et d’identifier des solutions et des recommandations qui seront intégrées dans le guide. Les participants, composés par des représentants du tribunal, de l’administration pénitentiaire et des organisations de la société civile, ont mis en exergue l’intérêt de la capitalisation des idées d’amélioration et d’orientations nouvelles, ressorties à leurs niveaux respectifs. Ce guide est structuré autour des règles de Nelson Mandela, ensemble des normes minima des Nations Unies sur le traitement des détenus. Les points d’ancrage du guide reposent, entre autres sur la transparence et la gratuité des services publics prodigués au sein de la Justice et du système pénitentiaire.