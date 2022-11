LECTURE – Livrable, une séance de lecture scénique

Les artistes de nouvelles scènes tels que Candy la beatboxeuse, leba le musicien et Vony Ranala la Slameuse feront une prestation artistique sur un texte sélectionné dans les livres de la médiathèque de l’Institut français de Madagascar. Selon Rakotomanga Mamy Yves, médiathéquaire auprès de l’Institut français de Madagascar ou IFm , Il s’agit de la quatrième livrable de l’année. La mise en scène présentée par les trois artistes en herbe commencera à partir de 14h

. Cette année, le texte sera joué autour du beatboxer, la musique et le slam. L’événement se distingue des éditions précédentes grâce au choix des artistes de nouvelles scènes, ils impressionneront le public avec leur talent stupéfiant », ajoute t-il. La séance de lecture scénique livrable est une collaboration entre l’Institut français de Madagascar et une association dans la capitale. Elle est ouverte à tout public et toutes les générations.