JUDO – Tournoi international de Madagascar – Un avant-gout des Jeux des Îles

Les compétitions organisées par la Fédération malgache du judo s’enchainent. Après le tournoi de la Tous­saint en début novembre, la FMJ organisera, ce weekend, le Tournoi international de Madagascar. La réunion des arbitres, suivie de la réunion technique, est prévue ce vendredi. Et la compétition proprement dite s’étalera les samedi 26 et dimanche 27 novembre au gymnase d’Ankorondrano.

Ce tournoi international sera un avant-gout des onzièmes Jeux des Iles de l’océan Indien qui se dérouleront sur le sol malgache, du 25 aout au 3 septembre 2023. Quatre iles de la région seront représentées au tournoi, à savoir La Réunion, l’ile Maurice, les Seychelles et les Comores. « Ce tournoi international sera surtout marqué par la présence massive des Réunionnais avec une délégation de trente-deux combattants, douze pour l’ile Maurice et trois des Comores… Nous attendons en ce moment la confirmation de Maurice », confie le président de la FMJ, Saïd Éric.

Classement comme critère

La direction technique nationale a été claire sur les critères de participation des porte-fanions de la Grande ile à cette compétition internationale. «Le tournoi est réservé aux six premiers au classement national des séniors hommes et dames, les deux meilleurs chez les juniors et le numéro un des cadets par catégorie », explique le directeur technique national, Mamy Randriamasinoro. Ce sera une occasion pour les combattants locaux comme ceux des iles voisines d’évaluer leur niveau respectif à la veille des prochains Jeux des Iles.

« Les Réunionnais viennent d’effectuer un test match il y a une semaine, et je pense que cette ile enverra à ce tournoi l’ossature de sa présélection en vue des JIOI », estime le premier responsable technique national du judo malgache. Les éliminatoires de quatre catégories chez les dames (48kg, 52kg, 58kg, 63kg) et trois chez les hommes (60kg, 66kg, 73kg) sont programmées samedi, à partir de 9 heures et le bloc final ainsi que la remise des médailles dans l’après-midi vers 15 heures.

La compétition se poursuivra le dimanche. La phase éliminatoire de trois catégories des filles (70kg, -78kg et plus 78kg) et quatre catégories chez les hommes (81kg, 90kg, -100kg et plus de 100kg) se déroulera à partir de 9 heures. Le bloc final aura lieu à partir de 15 heures.