FESTIVAL ZAZA RAPTAIZA – Une fusion entre le rap et le tourisme

Le ministère du Tourisme et le festival Zaza Raptaiza entreprennent une collaboration prometteuse pour la relance du tourisme à Madagascar.

Une complicité. La 6ème édition du festival Zaza Raptaiza sera une occasion de développer le secteur du tourisme à Madagascar. Le festival emmènera les artistes internationaux à la visite des sites touristiques dans le but de promouvoir la culture malgache ainsi que les destinations phares du pays. « C’est la première fois qu’il y a une telle collaboration dans la promotion de la culture et du tourisme à Madagascar. L’ arrivée des artistes étrangers apportera une amélioration majeure dans le domaine du tourisme. L’ un des objectifs collectifs des deux côtés est d’ouvrir les portes du pays au monde entier » affirme Tovolah, artiste et organisateur du festival Zaza Raptaiza.

Une vision futuriste

Le festival Zaza Raptaiza touche plusieurs générations. « Le rap a été choisi vu l’influence qu’il a sur les jeunes.La plus grande vision du festival est d’emmener la finale du concours de rap international « End of the weak » à Madagascar dans quelques années », ajoute t-il. Une dizaine d’artistes internationaux auront 4 jours pour éduquer et raconter leurs expériences dans le monde du rap au public. Plus de 4000 personnes sont attendues du 7 au 10 décembre au Palais des sports et de la culture Mahamasina.