«Mpantsaka Vavy Tour» – Jaw’s Band exulte ses fidèles

C’est tout un grand spectacle musical et évangélique que la bande à Jaovolahasy Ratovomanana a présenté à son public en liesse ce weekend pour la célébration de ses trois ans d’existence. Jaw’s Band entouré par la fine équipe de mi’Ritsoka Productions n’a décidément pas fait les choses à moitié pour éblouir ses fans. Comme promis donc, le palais des Sports et de la Culture à Mahamasina a vibré aux rythmes de ses mélodies et festoyé en chœur à travers ses chansons dans l’après-midi du 21 novembre.

Face à des fidèles venus nombreux remplir ce haut lieu de festivité de la capitale, une scène des plus imposantes se dressa pour sublimer encore plus la prestation du Jaw’s Band. Les jeux de lumières et la sonorisation aux taquets, le rideau se leva à 14h tapantes et d’entrée le ton est donné de la part du groupe. Nous sommes là bien loin des groupes évangéliques habituels qui prennent le temps de nous envoûter par leurs louanges, Jaw’s Band lui fait preuve d’énergie et d’entrain pour captiver le public.

Ainsi, c’est par le biais d’une introduction musicale, qui laisse la part belle à une chorégraphie dynamique et bien rythmée que le groupe accueille le public. Pour son « Mpantsaka vavy tour », Jaw’s Band reste ainsi fidèle à lui-même et transcende comme nul autre groupe de gospel actuel son audience. Avec ses titres comme « Efa lera », mais aussi « Mitalaho» et « Tsy vitako » déjà sur toutes les lèvres, mais également les plus récents comme « Mpantsaka vavy » et « Zana­hariko », la vingtaine de membres du groupe sur scène communient avec tout le palais des Sports et de la Culture.