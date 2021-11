Mines – Un chevronné à la tête d’Ambatovy

Le projet Ambatovy a entamé un nouveau tournant depuis hier. Le nouveau président du plus grand projet minier a été présenté hier en début de soirée au cours d’une réception au Novotel. Gustavo Gomez prend le relais à Stuart Macnaughton, l’ancien président.

Le nouveau président d’Ambatovy est un chevronné du secteur minier. « Je suis de nationalité austrobrésilienne. J’ai 38 ans d’expérience dans les mines dont 10 en Afrique » a-t-il révélé à l’assistance composée d’autorités politiques et du monde du secteur privé. Il a continué par souligner l’importance du secteur minier dans le développement d’un pays. « Je sais ce que les mines peuvent apporter comme développement dans plusieurs pays comme le Brésil, le Chili, l’Australie… » a-t-il affirmé pour rassurer l’opinion souvent gavée par des désinformations sur les industries minières.

Gustavo Gomez a par la suite mis l’accent sur l’excellence des infrastructures d’Ambatovy, « l’une des plus grandes industries au monde » selon ses termes. Il a également félicité ses nouveaux collaborateurs dont il a apprécié les qualités et qui ont permis à Ambatovy de tenir le coup ces quatre dernières années malgré la baisse du cours mondial du nickel, un cyclone, une épidémie de peste et une épidémie de coronavirus. Il n’a pas caché son optimisme pour les années à venir étant donné que le cours du nickel commence à s’apprécier grâce à son utilisation dans les appareils électroniques et vu que le nickel et le cobalt produits par Ambatovy sont d’excellente qualité.

Gustavo Gomez n’a pas oublié de remercier les autorités pour leur soutien à Ambatovy et leur collaboration.