Mahajanga – Un mort et dix-sept blessés dans un taxi-brousse

Emoi sur la route nationale numéro 4. Un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter s’est renversé aux portes de Mahajanga, faisant un mort et dix-sept blessés. La défunte est une femme âgée de soixante-et-un ans. Ce drame s’est produit avant hier, en début d’après-midi. Aux alentours de 13h40, le véhicule de transport en commun a fait une sortie de route pour passer à travers une route digue traversant une rizière.

Dans sa course effrénée, il est parti en tonneaux pour terminer sa course sur le flanc droit. Les dégâts matériels sont très importants sur le véhicule. Le toit est complètement disloqué et les vitres ont volé en éclat. En toute hâte, les rescapés ont brisé le pare-brise pour s’extirper.

Le Mercedes Sprinter impliqué dans cet accident mortel avait quitté Antanana­rivo la veille. Après avoir roulé la nuit, le chauffeur a continué tant bien que mal, pensant que la ville des Fleurs était déjà toute proche et qu’il pouvait y arriver sans encombre. Le pire s’est produit lorsqu’il a pris une ligne droite. Selon les informations recueillies auprès de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de Mahajanga, le conducteur du taxi-brousse était en train de dépasser une bicyclette qui roulait avec lenteur devant lui lorsque le pire s’est produit.

Évacuation

En la doublant, il a perdu le contrôle de son véhicule qui, en quelques fractions de seconde, a quitté la chaussée pour se jeter dans la rizière.

D’après les explications du commandant de compagnie, la fatigue au volant combinée aux circonstances de dépassement pourraient constituer les facteurs à l’origine de l’accident.

Cette sortie de route meurtrière est survenue au point kilométrique 534, à la hauteur d’Ankarefo Belobaka, à Mahajanga II. Selon les témoignages, le chauffeur avait semblé maîtriser son véhicule tout au long du trajet, jusqu’à ces tonneaux mortels.

En effet, aucun incident majeur n’a été signalé pendant tout le voyage depuis Tana. Les blessés ont été évacués à l’hôtel d’Androva à Mahajanga. La dépouille de la défunte a été récupérée par des membres de sa famille. De son côté, le chauffeur du Mercedes Sprinter a fait l’objet d’auditions à la gendarmerie nationale. L’épave du minibus a été enlevée dans la nuit, après l’accident.