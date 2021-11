Mahajanga – Rappel des mesures sanitaires

Les mesures sanitaires et les gestes barrières sont obligatoires dans les établissements scolaires publics et privés dans la Cisco de Mahajanga 1 depuis lundi. Le chef Cisco a rappelé à l’application de tous les dispositifs pour la lutte contre le retour de la pandémie covid19 à Mahajanga.

» Les gestes barrières dont la distanciation physique, le port de masque ainsi que le lavage de mains doivent être respectés. Une note a été publiée par le ministère à cet effet. La prévention face à une éventuelle contamination sera notre objectif », a souligné le Chef Cisco. Les dispositifs de lavage de mains seront exigés dans les établissements scolaires si auparavant on a assisté à un certain laisser-aller. Le Directeur de Programme Élargi de Vaccination (DEPV) au niveau du ministère de la Santé, docteur Rivomalala Rakotonavalona, a exhorté également les églises à respecter les mesures sanitaires et la distanciation sociale et physique d’un mètre durant les cultes. » Les églises seront les premières victimes car les salles seront fermées et les messes interdites si les mesures ne seront pas respectées. Les masques dont la distance d’un mètre sont inévitables », a rappelé le DPEV.