Vol sur Taolagnaro – Les bagages des passagers non embarqués

En arrivant à l’aéroport de Taolagnaro, des passagers en provenance d’Antananarivo se sont retrouvés sans bagages à hier. « La compagnie Tsaradia a juste oublié de charger nos affaires en quittant la capitale et on nous propose un droit de première nécessité d’une valeur de cent mille ariary à récupérer lundi (ndlr: aujourd’hui) » souligne une passagère mécontente.

Joint au téléphone, Andriamamonjy Rafanomezantsoa, directeur général de la compagnie Tsaradia d’expliquer que « la compagnie se met en premier lieu dans ses actions. De ce fait, pour assurer un bon vol, l’aspect climatique joue un rôle important dans l’aérien. La chaleur de ces derniers jours a gêné le décollage des avions. Le vol TZ 714 de Tsaradia reliant Antananarivo à Taolagnaro du 21 Novembre 2020 a dû alléger ses charges, pour pouvoir décoller aux heures les plus chaudes de la journée. Pour permettre le décollage des appareils dans ces cas-là, une seule solution qu’est d’alléger l’avion. En réduisant soit la quantité de carburant ou de fret, soit le nombre de passagers ». Soixante et un bagages de près de huit cent kilo n’ont ainsi pu être embarqués samedi et ont été trans – portés hier sur les lieux.