Finances – Les rapports du budget covid-19 disponible en ligne

Effort de transparence, c’est en ce sens que le ministère de l’Économie et des finances vient de mettre en ligne le rapport de transparence budgétaire financière liée à la covid-19. La plateforme numérique, intégrant à la fois « recettes » et « dépenses », couvrent les états d’exécutions des dépenses Covid-19 effectuées par l’ensemble des organismes publics durant la période de mars 2020 à octobre 2020. Dans ce rapport, le montant total des dons provenant des partenaires techniques et financiers s’affiche à 39 483 500 020 ariary tandis que le montant total des marchés public attribués lors de cette période pandémique culmine à 25 309 015 039 ariary.

Cependant, la donnée recueillie sur la plateforme nécessite encore des mises à jour malgré les efforts de transparence car certaines données issues de ces différents logiciels n’ont pas été forcément saisies par les organismes avec une indication précise de « covid-19 ». Raison pour laquelle le ministère de l’Économie et des finances prévoit la mise à jour, au fur et à mesure de l’obtention de la validation des données par les organismes publics ayant exécuté ces dépenses.