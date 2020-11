Banque – Une nouvelle agence pour la Bmoi

La première banque sur le By-pass. La Banque malgache de l’océan indien (BMOi) vient d’inaugurer une nouvelle agence au By-pass, dans la commune d’Alasora. « C’est un nouveau pas franchi pour la banque, qui densifie sa présence dans la capitale et ses quartiers à fort potentiel de développement. Cette inauguration confirme la volonté de la BMOI de continuer à fournir les efforts nécessaires pour mettre à disposition ses services et son accompagnement à l’ensemble de sa clientèle » relate BMOI dans un communiqué. Vendredi dernier, l’inauguration a vu la présence du directeur général de la Banque, Alain Merlot et du maire de la commune d’Alasora, Jimmy Randrian­soa. L’attractivité économique de l’axe By-pass ne cesse de croître, surtout depuis les avancées de la future rocade Nord-Nord-Est d’Antananarivo. Un véritable évènement pour la communauté d’Alasora, dont le dévéloppement est au diapason de celui de la capitale. La nouvelle agence bancaire vient soutenir l’activité des acteurs économiques, de la zone de chalandise, en leur permettant d’accéder aux services bancaires essentiels sans avoir besoin de sortir du quartier. La nouvelle agence est équipée d’un guichet automatique de Banque et d’un dispositif sécurisé de versement d’espèces « Malaky +», disponibles 7 jours 7. Les entreprises, commerces et particuliers à proximité pourront effectuer toutes les opérations bancaires, sans avoir à se déplacer.