Pétanque – Mondial : Madagascar lâche son trône

Défaite en quarts de finale pour les jeunes Malgaches, devant les Thaïlandais. En concours de tir de précision, Maître Kely a été sorti dans le dernier carré.

Fin de parcours pour la sélection malgache, au Mondial de pétanque, hier au Cambodge.

Iarotiana Rakotoari­velona, Naivo Fierenana, Tojo Rajaonarison et Aina Ravelojaona ont été éliminés en quarts de finale, en catégories jeunes. Ils sont tombés devant la formation thaïlandaise. Score final 13 à 8 en faveur des Asiatiques, au terme de cette finale avant l’heure entre la meilleure équipe des éliminatoires, à savoir la Thaïlande, et le tenant du titre, en l’occurrence Madagascar.

La Grande île se présentait, en effet, comme étant le pays à battre pour cette édition 2019. Et ce, après le gain du titre il y a deux ans en Chine. Un titre qui ira donc à une autre nation cette fois-ci.

En concours de tir de précision aussi, le bourreau d’Iarotiana est un Thaïlandais. Maître Kely a pourtant bien entamé la phase finale, en disposant de l’Allemand Justin Neu, 30 à 19.

Malheureusement, il est tombé devant Rinkeaw Peempod dans le dernier carré. Ce dernier s’est imposé sur le score de 41 à 33. Très certainement, ce revers constitue une réelle déception pour le jeune joueur.

Tombé sur un os

Et ce, sachant qu’il avait fait preuve d’une nette domination auparavant. Il avait terminé avec le meilleur score des éliminatoires et se présentait alors comme étant le prétendant le plus sérieux à la couronne mondiale.

Sauf qu’il est tombé sur un os en demi-finales, devant le futur vainqueur.

Les boulistes malgaches plient donc bagages définitivement, puisque les dames aussi ont déjà été sorties. Hasina-Mirana-Tita-Fetra se sont inclinées en huitièmes de finale, jeudi.

Encore une fois, devant la Thaïlande (9-13), pays qui a mis à mal Madagascar dans tous les tableaux. Tandis que Tita n’a pas dépassé le stade des qualifications en concours de tir de précision.