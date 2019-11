Antsiranana – Une timide célébration pour le 30e anniversaire de la CIDE

Les trente ans de la Convention internationale des droits de l’enfant ont été occultés par les responsables régionaux de Diana. Mais un établissement scolaire ne les a pas oubliés et a organisé une matinée de sensibilisation et de fête.

Malgré l’organisation de grandes sensibilisations et de nombreux ateliers relatifs aux droits de l’enfance, la célébration de la 30e année de la signature de la Convention internationale des droits de l’Enfant (Cide), le 20 novembre, est passée inaperçue dans la capitale du Nord. Le doute s’insinue. L’administration l’a-t-elle complètement oubliée ou l’a-t-elle prise à la légère? Pire encore, les dirigeants politiques seraient-ils trop occupés par la campagne électorale pour penser aux enfants ?

En tout cas, aucune manifestation n’a été organisée par les responsables régionaux de l’éducation… Pourtant, cet anniversaire aurait dû être l’occasion d’intensifier les efforts en vue de favoriser l’épanouissement des enfants et de renouveler les engagements pour les protéger et pour promouvoir tous leurs droits fondamentaux.

Toutefois, le Collège Coquelicot n’a pas manqué de marquer cette date. Sans tambour ni trompette, il a préparé un évènement exceptionnel pendant toute la matinée de mercredi, au Gymnase couvert d’Antsiranana, en invitant les parents d’élèves et les anciens élèves, à la session de sensibilisation et de fête qu’il a organisée avec les élèves et les instituteurs. Quelques écoles privées environnantes regroupées au sein de l’association Aile (Association des instituts laïques pour l’éducation) y ont été représentées.

La directrice du Collège, Vero Ralisoa, initiatrice de l’évènement, a débuté la cérémonie en expliquant les objectifs du rassemblement et le contenu de la Convention proprement dite, laquelle a été ratifiée par les gouvernements du monde entier. Ces derniers se sont engagés à respecter, à protéger et à promouvoir ces droits. Elle a, également, tenu à apporter plus d’éclaircissements sur les droits fondamentaux des enfants et leurs devoirs. Selon ses dires, les enfants ont, certes, ces droits et ils doivent être en mesure de les revendiquer, mais chaque droit correspond à un devoir envers soi-même, au sein du foyer, à l’école, dans l’environnement et au niveau de la nation.

« Le Collège Coquelicot est habitué à célébrer le 20 novembre, mais cette fois, elle a un caractère particulier car ces trente ans méritent d’être fêtés pour que les élèves et la génération future puissent connaître leurs droits. De plus, beaucoup de parents ignorent même les droits de leurs enfants », indique la directrice. Elle rappelle que ce traité est l’un des accords relatifs aux droits de l’homme les plus visionnaires et les plus universellement acceptés de l’histoire.

Bienveillance

Le chef de l’établissement a profité de l’occasion pour apprendre à l’assistance une autre leçon placée sous le thème de « la bienveillance ». « Pour l’école, la bienveillance s’apprend car, premièrement, c’est une question d’éducation. Deuxièmement, c’est aussi une forme d’éducation qui exclut toute violence et dont l’objectif est de mettre en avant l’écoute, le dialogue, l’accompagnement et le respect mutuel dans la relation que les parents tissent avec leur enfants», continue-t-elle.

L’exposé a touché toutes les catégories de gens présents au gymnase car la bienveillance est une qualité que l’on peut cultiver. Outre les explications des huit comportements positifs, Vero Ralisoa a encouragé tout le monde à être bienveillant défini par « porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu’il se sente bien et en y veillant ».

Durant la célébration, le collège Coquelicot a mis aussi en pratique le droit aux divertissements. À cet effet, diverses activités artistiques ont été organisées toute la matinée. Si les danses et les chorégraphies de chaque classe ont alterné la série d’exposés, les élèves ont, en outre, eu droit à un goûter. Des chansons et tubes, français et malgaches, portant sur les droits des enfants, ont été entonnés par un millier d’élèves. Ainsi celle de Njakatiana intitulée« K’aza atao ny mampiasa kilonga » a fait vibrer le gymnase couvert.

Quoi qu’il en soit, de nombreux combats sont encore à mener, dans la région Diana concernant le respect des droits de l’enfance. Outre la violence sous ses diverses formes, des enfants sont contraints de travailler pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives.

Beaucoup de jeunes garçons travaillent ainsi dans des plantations de khat. Quant aux jeunes filles, elles quittent leurs familles pour aller travailler en tant que domestiques dans des conditions déplorables et pour un salaire de misère.

Dans la zone d’Ambilobe où le climat est terriblement aride, certaines familles se consacrent exclusivement à la recherche de l’or. Dès leur plus jeune âge, les enfants doivent contribuer aux recherches. Or, le travail à la mine est affreusement pénible et risqué. De plus, il est totalement inadapté aux enfants qui souffrent du manque de sommeil, d’eau et de nourriture. Victimes de l’une des pires formes du travail, ils sont exposés aux maladies et à des abus sexuels, travaillant plus de dix heures par jour. Ces enfants sont en réel danger. D’autres parents ont l’habitude d’envoyer leurs enfants à l’épicerie pour acheter du khat, des cigarettes et des boissons alcooliques. La tradition de confier les enfants au soin de leurs grand-mères, connue en dialecte par « ambilà amin’ny dadiny ny tsaiky, ne respecte pas leurs droits. Une structure locale évoque aussi le sort de fillettes victimes d’abus sexuels ou qui se livrent au commerce du sexe afin de pouvoir survivre.

Encore dans la région Diana, plus d’un tiers des naissances ne sont pas officiellement enregistrées, selon les statistiques. Cette absence de déclaration touche plus particulièrement les bleds reculés. Certaines naissances ne sont pas officiellement déclarées en raison de l’ignorance et des difficultés rencontrées à la déclaration. Pour ne citer que l’éloignement et le coût élevé du déplacement vers le service de l’état-civil… En tout cas, à l’issue de cet anniversaire, le Coquelicot tente de créer un environnement protecteur pour les enfants, face à leur extrême vulnérabilité.