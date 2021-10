Rugby – Élite fédéral 1 : Cosfa part en guerre pour la seconde place

Les amateurs de l’ovale seront aux anges ce week­-end. Cinq matches comptant pour le championnat de Madagascar élite fédérale 1 sont programmés au stade Makis à Andohata­penaka, samedi et dimanche.

Pour son quatrième match, les militaires du Club omnisport des forces armées (Cosfa) ouvriront les hostilités contre les joueurs de l’US Ikopa à 15h30. Pour l’heure, au dernier classement en date du 12 octobre, les militaires occupaient la troisième place avec six points au compteur tandis que les joueurs d’Ikopa se positionnaient au quatrième rang avec cinq points.

Les militaires sont les champions en titre, aussi ce match de samedi est-il capital pour eux, car en cas de victoire, ils se placeront au moins deuxième de la poule.

Dimanche, deux matches sont attendus du public : à 13 heures, FT de Manjakaray rencontrera SC de Besarety, et à 15 heures, TF d’Anatihazo affrontera US d’Ankadifotsy. Concernant le match entre FTM et SCB, on peut le qualifier de duel entre deux quartiers voisins.

Un duel explosif du fait de la rivalité historique et latente entre les deux formations. Les joueurs de Manjakaray occupent la première place de la poule D (quinze points) tandis que les rugbymen de Besarety sont deuxièmes (dix points).

Droit à l’erreur

Les premiers partent largement favoris et ils sont sur la bonne voie pour garder la tête du classement dans la poule D. À 15 heures, TF d’Anati­hazo, premier de la poule C (quinze points) affrontera US d’Ankadifotsy, deuxième de la poule (douze points). L’enjeu de ce match est simple, puisque l’équipe qui sortira vainqueur, gardera la tête de la poule C et affrontera des équipes de moindre calibre en huitièmes de finale du championnat.

En ouverture de la journée de dimanche, à 9 heures, l’équipe de la commune urbaine d’Antananarivo (Uscar) qui est classée troisième de la poule D avec ses neuf points affrontera les XV FA d’Ampasika, quatrième de la poule avec ses quatre points au compteur.

Les joueurs de la commune urbaine d’Antana­narivo n’ont pas droit à l’erreur car, en cas de défaite, ils peuvent perdre leur troisième place et affrontera une équipe de gros calibre en huitièmes de finale. À 11 heures, 3FAI de Vakinan­karatra se mesurera avec FTB d’Andohatamenaka.

Les deux équipes ont chacune six points à leur compteur. L’enjeu du match est le duel pour la troisième place. Un match plus équilibré en somme.