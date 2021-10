Masindray – Un bûcheron meurt électrocuté

Frappé par une électrocution à haut voltage, un bûcheron a été tué sur le coup. Il est entré en contact avec une ligne à haute tension en coupant une branche.

Un jeune homme de vingt-neuf ans a trouvé la mort, dans la matinée d’avant-hier, à Andranobevava Masindray. La victime a été électrocutée. Selon les informations recueillies, le défunt était producteur de charbon. Il était en train de couper une branche inclinée sur une ligne à haute tension lorsque le pire s’est produit.

Le jeune homme voulait récupérer la branche pour la découper et la brûler dans sa meule à charbon. Conscient des risques encourus, il a commis l’irréparable en continuant à couper l’arbre. Après de nombreux coups de hache, la branche est tombée sur les câbles alimentés. Résultat, la forte décharge s’est répandue sur tout l’arbre, électrocutant ainsi le bûcheron.

Imprudence

Non muni d’un équipement de protection contre le courant électrique, le jeune homme a été grièvement brûlé. En s’écrasant au sol, il avait déjà rendu l’âme. L’électrocution sous haute tension et le choc occasionné par sa chute lui ont été fatals.

Selon les témoignages, la victime a été tuée sur le coup. Des brûlures ont été par ailleurs relevées sur plusieurs endroits de son corps. Alerté de l’accident, le poste fixe de la gendarmerie nationale à Masindray a dépêché deux gendarmes sur les lieux. Ils sont intervenus avec le médecin de Centre de Santé de Base II (CSBII) de la commune.

À leur arrivée, toute tentative de réanimation était vaine. Sa dépouille a été ainsi remise à sa famille.

La commune de Masindray est traversée par des lignes électriques qui partent de la centrale thermique d’Ambohimanambola et des centrales hydroélectriques de la partie Est de Tana. Les câbles surplombent le plus souvent des champs et des zones boisées. Ne réalisant apparemment pas le grand danger de ces lignes à haut voltage, des individus téméraires se hasardent de s’en approcher pour des raisons qui ne valent pas le prix d’une vie.