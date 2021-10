Jeunesse – Les filles plus exposées aux violences en ligne

Utiliser à bon escient la nouvelle technologie et les réseaux sociaux, c’est l’idée véhiculée pendant la célébration de la journée internationale de la fille.

Les jeunes filles mineures ne sont pas à l’abri des formes de violences en ligne. En marge de la journée internationale de la fille célébrée du 11 au 30 octobre et qui a été marquée au Palais des Sports samedi dernier. La sensibilisation des jeunes filles a été mise en exergue. En 2019, dans les régions Atsinanana et la région Analamanga, huit jeunes sur dix-huit parmi les trois cent cinquante-sept enquêtés ont été victimes de violences en ligne, selon l’ONG Youth First Madagascar avec la collaboration de l’Unicef.

« On sait tous que les violences en ligne s’accroissent. Il est important que les jeunes filles puissent prendre conscience quant à leur responsabilité afin d’éviter ces violences. Les discussions inutiles sont à bannir sur les réseaux sociaux », martèle Juliana Ratovoson, vice-ministre en charge de la jeunesse durant son allocution. La sensibilisation sur l’utilisation de la nouvelle technologie a été initiée notamment pour les filles membres du scoutisme féminin durant la célébration.

« Pour nous les scouts féminin, nous essayons d’inculquer à nos membres l’utilisation de manière intelligente de l’internet », indique Fehizoro Ny Fitiavana Rakotomalala, membre du scoutisme féminin de Madagascar.

À bon escient

Néanmoins la nouvelle technologie n’est pas dangereuse si elle est utilisée à bon escient. « Nous sommes dans la mondialisation actuellement, nous ne pouvons pas nous séparer de la technologie. On constate actuellement, que près de 50% des jeunes filles utilisent la technologie. Le rôle du ministère de la Jeunesse et des Sports est d’orienter justement les jeunes sur l’utilisation de cette technologie. Et ce pour qu’on puisse informer ces jeunes de toutes formes d’abus ou de violences en ligne », indique, vice-ministre.

Par ailleurs, l’accès des jeunes filles à la technologie reste limité. Le chemin vers l’égalité numérique est encore loin « Malgré le fait que les filles s’intéressent de plus en plus au monde la technologie, le dernier chiffre indique au cours de la semaine écoulée par exemple indique que les filles âgées de 15 à 19 ans comparées aux garçons sont moins susceptibles d’avoir accès aux plateformes d’information et encore moins susceptible d’utiliser internet au cours des douze derniers mois », indique représentant de l’UNFPA.