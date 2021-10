Feux de brousse – Manque cruel de moyens du MEDD

Alors que les feux de brousse et de forêt se propagent, le ministère de l’Environnement et du développement durable fait face à un manque cruel de moyens.

Le ministère de l’Environ­nement et du développement durable est, complètement, débordé face à la propagation des feux de brousse. «La bataille que nous affrontons est rude. (…) Nous n’arrivons plus à suivre le rythme. Nous essayons de mobiliser tout le monde » confie une source auprès de ce ministère, hier. Le manque cruel de moyens handicape la lutte contre les feux de brousse et les feux de forêt.

Dans le parc national d’Ankarafan­tsika, par exemple, les bêches et les branches d’arbre on t é té les moyens principaux utilisés. « C’est un parc national qui a été consumé par les feux, mais il n’y a eu qu’une dizaine de sacs à eau disponibles. C’est regrettable. Le comité de lutte contre les feux devrait avoir au moins des centaines de sacs à eau, pour accélérer la tâche, lorsqu’un incendie se présente. Les villageois sont motivés, environ trois cents ont participé à l’extinction des feux du parc, dernièrement. Ce sont les moyens qui manquaient», indique un responsable dans un district de la région de Boeny. Il faut plusieurs jours pour surmonter les feux, avec ce manque cruel de moyens, engendrant la destruction de surfaces importantes.

Demande d’équipements

Les feux de brousse et de forêt s’intensifient, pourtant. Près de deux cents points de feu ont été détectés à Madagascar, à la date du 17 octobre, selon le suivi satellite des feux à Madagas­car, sur une image de la Nasa. Une carte sur la prévision journalière des feux à Madagascar, établie par les techni­ciens du ministère de l’Environnement et du développement durable, montre un niveau d’intensité des feux « extrême », « très haut », ou « important », sur la moitié Ouest de Madagascar, pendant la journée du 22 octobre.

« Il fait chaud à l’Ouest. Le temps sec favorise la propagation des feux dans cette partie de Madagascar », explique un technicien de ce ministère. Des présumés auteurs de feux ont été placés sous mandat de dépôt, dont l’un, dans la région d’Amoron’i Mania, dernièrement. Malgré ces sanctions, les feux continuent à se propager. Le MEDD aurait déjà envoyé une demande d’équipements auprès des partenaires.