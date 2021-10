COP26 – Madagascar compte faire entendre sa voix

Un plaidoyer pour une meilleure utilisation des crédits carbone à l’échelle mondiale. C’est ce que Madagascar compte faire durant la 26e Conférence internationale sur le changement climatique (COP 26).

Les enjeux de la lutte contre le changement climatique a été l’un des trois thèmes de la rencontre semestrielle entre Andry Rajoelina, président de la République, et les membres du corps diplomatique, ainsi que les représentants des Partenaires techniques et financiers (PTF), hier, au palais d’État d’Iavoloha. La participation active de Mada­gascar à la COP 26 ,qui se tiendra en novembre à Glas­gow, en Ecosse, a été affirmée en cette occasion.

Selon le communiqué de presse de la présidence de la République, la plaidoirie que Madagascar compte faire en faveur d’une meilleure utilisation des crédits carbone s’accompagne d’une revendication pour que la lutte contre le changement climatique se fasse de façon équitable. La participation de Madagascar à la COP 26 «sera une opportunité pour notre délégation de faire connaître davantage le pays sur la scène internationale», ajoute la missive.

La Grande île compte ainsi mettre en avant le fait qu’elle abrite 5% de la biodiversité mondiale. L’État veut aussi y présenter un état des lieux des ressources naturelles du pays et y exposer ses projets pour la protection de l’environnement. La pauvreté de la population et le changement climatique représentent cependant des dangers permanents sur cette nature endémique. Madagascar fait partie, par ailleurs, des pays dans lesquels les conséquences du changement climatique sont palpables.

Le pays subit, en effet, ses effets de plus en plus dévastateurs. Les inondations causées par de forts cyclones durant la saison des pluies et la sécheresse dans le Sud en sont des exemples. Et les prévisions climatiques pour la saison des pluies à venir ne sont pas rassurantes. Au même titre que le Sud, le centre du pays pourrait également faire face à une forte réduction du taux de pluviométrie.