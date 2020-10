Tourisme – Analamanga se remet en course

Promouvoir le tourisme national. C’est le leitmotiv de l’Office Régional du Tourisme d’Analamanga, en organisant, les 20, 21 et 22 novembre, la première édition de «Ultra Trek des Collines Sacrées». Cette randonnée de cent quatre vingt-deux kilomètres, annoncée hier dans les locaux du ministère du Tourisme, reliera les Collines Sacrées de l’Imerina en partant d’Ambohitriman­jaka pour rejoindre la colline royale d’Ambohimanga.

« Ce projet, innovant et assez original, entre dans le cadre de la réalisation de la Politique Générale de l’État (PGE). Et la création de nouveaux produits tels que ce trek constitue un point important dans la stratégie marketing de promotion de la destination Madagascar adoptée par le ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie. L’idée d’organiser cette randonnée vient du constat que la région Analamanga dispose de ces collines sacrées de renommée, non seulement nationale, mais également internationale, qui n’attendent qu’à être capitalisées et valorisées » expliquent les responsables de l’office régional d’Analamanga.

Des codes propres à Analamanga, mais inspirés des normes européennes et de la Fédération Française de Randonnée, ont été alors apposés sur ces balises, l’ultra trek des collines sacrées. Au cours des dix dernières années, des sentiers de randonnée sur plus de 700 km, traversant plusieurs communes de la Région, ont été répertoriés, tracés, référencés et développés par l’Office Régional.