Coronavirus – L’IMRA arrête la production du covid organics

Suspension temporaire de production. C’étaient les propos du docteur Charles Andrianjara, directeur général de l’Institut malgache de recherches appliquées (IMRA), hier à Avarabohitra, lors de la signature d’une convention entre l’Imra et l’Institut national des sciences comptables et de l’administration d’entreprises (INSCAE).

« Le covid organics en stock au sein de l’Imra est largement suffisant pour parer à une éventuelle nouvelle vague ». En somme, le produit est, pour le moment, en surstock et les distributeurs et revendeurs commencent à avoir du mal à l’ écouler sur les rayons. Il y a un mois, quelques grandes et moyennes surfaces (GMS) ont mis le covid organics à la vente au prix de mille ariary.

À présent, ce prix a été revu à la baisse pour atteindre les trois cent ariary. Lors du lancement du CVO, le même responsable a affirmé que le covid-organics devait être utilisé à titre préventif. Il s’est montré plus prudent néanmoins quant à son utilisation en tant que remède, mais a déclaré que les observations cliniques avaient montré une tendance vers son efficacité en tant que remède curatif.