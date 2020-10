Atsimo Andrefana – Les ratissages de charbon illicite se multiplient

La préservation des forêts et aires protégées constitue une activité quotidienne pour les autorités, vu les nombreux points de feux déclarés dans la région.

La forêt Mikea se retrouve menacée avec les coupes illicites de bois pour la production de charbon. Des sacs de charbon continuent surtout de sortir de la commune rurale de Manombo-Sud bien que l’exploitation de bois pour le charbon n’y soit pas autorisée. « Il y est interdit de faire du charbon car le type de bois que la commune veut utiliser n’est pas exploitable pour le charbon. Cette partie de la forêt comprenant la commune de Manombo-Sud est le noyau dur de la future aire protégée communautaire Vezo » explique Soary Randrianjafizanaka, directeur régional de l’Environnement et du développement durable (DREDD) pour Atsimo Andrefana. Seuls les bois dits de « catégorie 5 » sont exploitables pour le charbon alors que ceux exploités illicitement proviennent même de foyer de mangrove.

Après plusieurs dénonciations des riverains et des investigations sur place, les coupes illicites de bois pour la production de charbon, et des fours actifs et non actifs ont été découvertes un peu plus au nord de la commune de Manombo-Sud.

Ranobe

Une descente sur terrain a été effectuée par l’équipe de la DREDD Atsimo Andrefana du 13 au 15 octobre dernier. « Nous y avons découvert des fours actifs et non actifs, des sacs de charbons, du bois prêt à cuire, des tracés de chemins de charrettes sortant vers la commune Andrevo. Des camions récupèrent les sacs de charbon sur la RN9 » détaille le directeur.

Le quota de production de charbon de dix ou vingt sacs ou plus par charbonnier doit se conformer à la disponibilité de forêt exploitable dans une commune. Les dépôts légaux de commercialisation de charbon sont contrôlés systématiquement.

La stratégie de lutte contre les exploitations prohibées consiste ainsi à ne plus traiter au cas par cas ni au compte-goutte les localités de production illégale de charbon. « Nous effectuons en ce moment une vaste opération de ratissage dans les aires protégées avec les brigades mixtes » rassure Soary Randrian­jafizanaka.

En revanche, si les points de feux ne sont à craindre dans la forêt Mikea, ceux à Ranobe sont critiques, en les constatant par satellite. Ranobe a été une aire protégée mais « abandonnée » depuis 2014. La reprise de la gestion par un bailleur attend un plan d’aménagement de la part de la compagnie Base Toliara.