VONTOVORONA – Un étudiant meurt au campus

La mort d’un jeune étudiant, âgé de 24 ans, au campus de l’École supérieure polytechnique d’Antanana­rivo (ESPA), à Vontovorona, survenue jeudi, a atterré ses camarades. Coma éthylique, arrêt cardio-vasculaire et hypoglycémie ont été la cause du décès, selon la déclaration du médecin légiste à la gendarmerie venue dresser le constat. D’après un rapport des gendarmes qui ont pu interroger les autres étudiants, le défunt et ces derniers buvaient de l’alcool, mercredi. Ils sont rentrés vers 1 heure du matin. Au lever du jour, le jeune homme était toujours vivant. Il dormait et ronflait, à en croire les témoignages recueillis par les enquêteurs. Aux environs de 15 heures, ses colocataires ont remarqué qu’il ne bougeait plus. Ils l’ont immédiatement conduit à une clinique du quartier. Ils l’ont ramené après que le médecin leur a annoncé sa mort. Le défunt suivait la mention Hydraulique. Il était en cinquième année et partageait la chambre 469 du bâtiment 14 avec cinq autres étudiants. Le Centre régional des œuvres universitaires d’Antananarivo et la direction de l’ESPA ont été avisés du triste événement.