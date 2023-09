VANDALISME – Vol de métaux sur la RN44

Quelques jours après l’inauguration de la Route nationale 44, reliant Mora­manga et Ambatondrazaka, l’infrastructure s’est livrée à des actes de vandalisme. Des métaux sur le pont PK 128+600, à Mantangisa, a été volé. Les recherches sont en cours, pour arrêter les auteurs de cet acte. « Des sanctions sévères seront appliquées. La destruction de biens publics ne peut pas être tolérée, et est punie par la loi. Non seulement cela détruit l’image du village, mais il réduit aussi à néant les efforts de l’État et de nos partenaires », déclare le ministère des Travaux publics. Le ministre des Travaux publics, le colonel Livah Ndriamihaja Andrianatrehina est descendu sur place, hier. Il a été accompagné par le gouverneur de la région Alaotra Mangoro et d’autres responsables de cette région. Ce n’est pas la première fois que des actes de vandalisme ont été constatés sur cette RN44, depuis sa réhabilitation. Des panneaux de signalisation, des matériaux de construction comme des buses, des fers, et des équipements et des matériels utilisés par l’entreprise en charge des travaux, ont disparu, en 2021. Un atelier sur l’insécurité dans les chantiers a été organisé à l’époque. Cela n’a pas empêché les malfaiteurs de poursuivre leurs actions.