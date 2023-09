SANTÉ OCULAIRE – L’opération gratuite de la cataracte est un soulagement

Les opérations gratuites sont toujours très sollicitées par les Malgaches. Elles aident ces derniers à faire des économies pour mieux faire face aux difficultés de la vie. À des énièmes opérations gratuites de la cataracte, les bénéficiaires sont toujours en surnombre. Depuis ce lundi, une session d’opérations gratuites des personnes atteintes de cette maladie a attiré près de cinq cents personnes. Cette opération était organisée par le ministère de la Santé publique avec l’Organisation Elena Barraquer et la Fondation Axian auprès du Centre Hos­pitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA). Les bénéficiaires de ces opérations ont été ravis de la gratuité de celles-ci. Des patients n’ont pas caché leur joie après l’opération. « J’ai déjà consulté des médecins pour mes yeux. Ça a commencé par la perte progressive de ma vue et le médecin m’a alors conseillé de me faire opérer après un long traitement. L’opération de mes deux yeux coûte 300.000 ariary. Je n’ai pas cet argent mais heureusement qu’il y a cette session gratuite. Je peux maintenant profiter de mes yeux », explique Honorine, une des patientes. Les bénéficiaires de ces opérations ont tous constaté les avantages que celles-ci offrent dans la vie quotidienne. « Je vais pouvoir sortir seul sans devoir engager quelqu’un », se réjouit un autre patient. « Il y avait près de quatre cents personnes opérées gratuitement durant ces quatre jours », rapporte un responsable auprès de la fondation. Ces quatre cents personnes ont retrouvé la vue gratuitement. Un problème de moins pour eux. « Je souhaite à tous les malades de jouir de ces opérations. Cela allège les problèmes du quotidien », selon encore Honorine. La cataracte se définit par l’opacification progressive du cristallin, la lentille située à l’intérieur de l’œil. Elle apparaît avec l’âge et touche plus de la moitié des personnes âgées de plus de 65 ans.

Dépistage

Le dépistage précoce de cette maladie est toujours recommandé. Une campagne de dépistage est faite en permanence au niveau du service d’Ophtalmologie de l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Du côté du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Anosiala, une campagne de dépistage gratuit de la cataracte pour les personnes de plus de 40 ans, est prévue du 25 au 29 septembre, ceux qui souhaitent se faire dépister sont invités à s’inscrire auprès de l’accueil de l’hôpital. « Il faut désormais faire attention puisque l’âge des personnes atteintes de cette maladie diminue progressivement. La cataracte n’est plus une maladie des personnes âgées, car il existe des patients âgés d’à peine 25 ans qui sont touchés par cette maladie », explique la Professeure Léa Raobela, une ophtalmologue à Befelatanana. Des cas peuvent se manifester dès la naissance, mais c’est un peu rare, rassure le médecin. En ce moment, seule l’opération permet de guérir cette maladie. Les gouttes oculaires ne peuvent pas la traiter.