PARIS – Le FNDI présenté aux investisseurs internationaux

Le Fonds national pour le développement industriel a été présenté aux marchés des capitaux internationaux à Paris. Une nouvelle étape importante.

Un nouveau pas de franchi. Le Fonds national pour le développement industriel continue son petit bonhomme de chemin. Créé par la Loi sur le développement industriel de 2018, le FNDI a été activé par le Pacte public-privé de programmation industrielle signé fin juillet comme étant l’instrument ad hoc de financement des investissements industriels. Depuis les choses se sont accélérées. Une équipe projet, soutenue par la Banque Africaine de Développement dans le cadre du Projet d’Appui à l’Industrialisation et au secteur financier dirigée par Christian Rasoamanana, conseiller technique du Micc, est à l’œuvre en vue de son opérationnalisation. Après une phase de concertation publique-privée, de concertation et étude de faisabilité, le FNDI a fait l’objet, tout au long de cette semaine, d’une présentation aux marchés et de consultations des principaux acteurs nationaux et internationaux dont le point d’orgue fut la conférence tenue ce jeudi à Paris.

Un autre moment crucial de l’avenir du Fonds dont le prestigieux Hôtel de l’Industrie, à Saint-Germain des Prés tout indiqué pour l’événement a été le cadre. C’est juste le siège de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, vénérable institution à l’origine de la révolution industrielle en France et haut lieu d’élaboration des stratégies de développement industriel. Cette rencontre présentielle et virtuelle avec les professionnels de l’investissement à travers le monde a permis à l’équipe projet de détailler le contexte, les objectifs, les modalités opérationnelles et le calendrier de déploiement du FNDI.La programmation pluriannuelle de l’industrie ambitionne de porter le poids du secteur secondaire de 15% du PIB national aujourd’hui à 30% en 2040. Les atouts du pays et ses avantages comparatifs dans les cinq secteurs jugés prioritaires ( agro-industrie, textile / habillement, huiles essentielles, transformation minière et industries de l’énergie) ainsi que les infrastructures associées ( zones industrielles, zones économiques spéciales) permettent d’y parvenir. À condition que le système financier soit réactif, réceptif et adapté. Le FNDI est l’outil financier dédié à cet effet.

Effet de levier

L’équipe du projet a passé en revue les principales caractéristiques du véhicule. D’abord, la taille objectif de son bras financier : 300 millions USD sur 6 ans, afin de disposer d’une masse critique face aux besoins d’investissement requis par la programmation industrielle. Ensuite, sa vertu catalytique : le Fonds est le réceptacle des contributions financières des institutions financières bi et multilatérales et des capitaux privés issus des fonds, des philanthropies, des industriels, de la diaspora. En opérant cette mixité ( blended finance), le Fonds permet d’exercer un effet de levier sur les ressources publiques. L’équipe projet a également rappelé que le Fonds répond à une problématique internationale soulevée régulièrement lors des grands rendez-vous mondiaux ( dont le dernier en date fut le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial en juin à Paris) et portant sur l’efficacité et la performance des financements internationaux pour le développement censés se chiffrer à des milliers de milliards de dollars. L’absence de structures dédiées, proches du terrain, attentives aux besoins réels des entreprises fait que les financements promis ou annoncés ne parviennent pas à leurs cibles.

La vocation du FNDI est de combler ce vide et de faire en sorte que les capitaux soient canalisés de manière efficiente et génèrent un impact fort et mesurable. L’impact est aussi fonction de l’accompagnement non financier offert aux entreprises. D’où un volet Assistance technique prévu au sein du FNDI afin de renforcer les capacités, la stratégie, la gestion et le développement d’affaires des bénéficiaires. Mobiliser les capitaux mondiaux (du montant indiqué) pour bénéfice des entreprises industrielles de Madagascar est, cependant, un vrai défi. Le FNDI s’adjoint donc les compétences d’une société internationale privée de gestion de fonds. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé, dans cette optique, fin août avec comme date limite de réponse fin septembre. La conférence de jeudi a été aussi une opportunité pour répondre aux demandes de clarification des candidats à cette procédure.