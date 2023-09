OUVERTURE DE NOUVEAUX MARCHÉS – Des marchands retournent dans la rue

Les marchands ambulants envahissent, à nouveau, les rues de Mahamasina. Ils n’hésitent pas à étaler leurs marchandises sur la chaussée. « On a plus de clients dans la rue que sur le trottoir », témoigne Hanitra, une commerçante de friperie, sur la rue qui mène vers la maternité Befelatànana, hier. Tantôt elle place ses marchandises sur la rue, tantôt elle les met sur le trottoir. Selon ses dires, elle a fait une demande de place dans le nouveau marché à Anosy, mais toutes auraient été prises. À l’intérieur de ce marché à étage, pourtant, des places sont encore vides. On peut y voir, également, des places réservées, mais fermées. « Les locataires de ces box sont retournés dans la rue. Beaucoup ont obtenu une place dans ce marché, mais continuent à vendre dans la rue, pour se faire de l’argent plus rapidement. Ici, les clients ne sont pas encore très nombreux », nous confie Mirija, un ancien marchand de rue. Ce nouveau marché va-t-il se terminer comme celui à Behoririka ? Ce marché à étage, construit pour les marchands des rues autour de Behoririka, et ouvert en 2021, est devenu un dépôt pour des commerçants. Au marché des artisans du Coum 67 Ha, les marchands titulaires se sont installés confortablement à l’intérieur. Mais leurs activités sont perturbées par des marchands informels qui pullulent autour de ce marché nouvellement réhabilité.