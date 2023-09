Violente collision entre Manakara et Vohipeno. Dans la matinée d’hier aux alentours de 7 heures 30 minutes, un camion et un 4×4 se sont télescopés en pleine vitesse. Les deux véhicules ont fait une sortie de route après un choc d’une violence inouïe. Alors que le camion s’est renversé en contrebas par-dessus un talus, le tout-terrain a été projeté dans un coin de la route. Ce pick-up de marque Mitsubishi Sportero Starda a été réduit en amas de ferrailles inextricables. La roue avant droite s’est arrachée sous la forte collision, le pare-brise a volé en éclats et la partie gauche du véhicule a été littéralement broyée par le camion. Piégé à bord, le conducteur a été sérieusement touché et a dû être évacué dans un centre hospitalier à Manakara. À bord du poids lourd, aucun blessé n’est, en revanche, à déplorer, bien que des dégâts matériels aient été signalés. Le sinistre s’est produit sur une ligne droite accidentogène. Les deux véhicules s’amenaient de deux directions opposées lorsque le pire s’est produit.