Il ne faut pas avoir l’esprit tordu. En politique le point G c’est la où les idées se rejoignent comme une asymptote oblique. Justement en ce moment il y a plus de points de divergence que de convergence. Pour le moment il y existe deux droites parallèle comme voies d’une autoroute qui ne se rejoignent jamais jusqu’à l’infini. Et dans ce genre de conflit quand on est incapable de trouver un terrain d’entente, on fait appel à l’arbitrage international. Les pays étrangers du moins une partie ne se font pas tirer l’oreille pour s’exécuter dans ce genre d’exercice. Au contraire, ils s’immiscent dans ce qui ne leur regarde pas sans qu’on ait demandé leur avis. C’est un des aspects du soi-disant mondialisation. C’est le fait de ne plus avoir le droit de s’occuper de ses oignons mais d’être soumis aux diktats de ceux qui financent le développement à compte-gouttes. Eh oui, si la colonisation politique semble avoir disparu, la colonisation financière existe et reste très tenace.

Aussi curieux que cela puisse paraître, ce sont les pays les plus développés plus l’Union européenne regroupés au sein du G 7 qui sont les plus prompts à se prononcer dans un communiqué ambigu que l’on peut interpréter comme on veut dans lequel se trouvent mêlés la mise en garde et le soutien aux règles démocratiques. Et c’est la qu’on a du mal trouver le fameux point G étant donné qu’il y a d’autres pays représentés à Madagascar lesquels n’ont pas voix au chapitre ou préfèrent s’abstenir de tout commentaire. Parmi eux se trouvent des pays membres du G20 à l’image de l’Inde, de la Chine, de la Russie, de la Corée du sud, de l’Afrique du Sud, de l’Indonesie, de la Turquie… On s’étonne également du silence des organisations continentales ou régionales comme l’Union Africaine, la Sadc, la COI comme s’ils étaient inutiles. Du coup seul l’avis des pays du G7 semble prépondérant. L’opposition comme le gouvernement s’y conforment d’ailleurs. Chaque camp interprète le communiqué comme bon lui semble et le prend comme une victoire. Pour le moment, personne ne jouit ce privilège faute d’avoir trouvé le point G, passeport pour un scrutin dépourvu de cris de contestation.