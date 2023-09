INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE – Près de huit cents foyers à former en agriculture urbaine

Appui contre l’insécurité alimentaire dans la ville d’Antananarivo. La Commune urbaine d’Antanana­rivo (CUA) a doté de matériels pour promouvoir l’agriculture urbaine dans le but d’assurer la sécurité alimentaire. Des matériels comme les motos, vélos, ordinateurs, tondeuses à gazon, outils pour planter, et du matériel informatique… Ce sont des dons pour le Département de l’Agriculture urbaine de la CUA, de la part du GRET, ce vendredi 22 septembre 2023 à la mairie d’Analakely. Ces matériels seront utilisés par la CUA pour former et enseigner toutes les techniques de l’agriculture urbaine, ainsi que l’installation de tous les équipements destinés à cette activité auprès des ménages vulnérables. « Ces ménages vulnérables concernés par le projet comptent jusqu’à huit cents foyers. L’objectif de l’agriculture urbaine est de les aider à devenir autosuffisants en alimentation », selon une responsable auprès de la CUA. En plus de ces ménages, l’agriculture urbaine a égale­ment été vue dans certains hôtels pour les enfants et Écoles primaires publiques de la capitale afin que les gens puissent voir et en apprendre davantage sur cette activité. En ce moment, 37 ménages du quartier Tetezana Afovoany ont déjà bénéficié du projet, c’est-à-dire que la formation a été achevée et que l’agriculture urbaine est déjà aménagée.