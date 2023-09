FOOTBALL – LIGUE EUROPA – Le club de Lapoussin évite la défaite d’entrée

À domicile, le Royal Union Saint-Gilloise de l’international malgache, Loïc Lapoussin, et le Toulouse FC se neutralisent, par un partout, lors de la première journée de la Ligue Europa, dans la nuit du jeudi au stade de Lotto Park, en Belgique. Les Toulousains ont ouvert la marque à la dernière minute de la première période, but signé Thijs Dallinga (45e+3). L’équipe de l’ailier gauche des Barea a égalisé à la 69e minute, réalisation de Mohamed Amoura. Le RU Saint-Gilloise, qui compte onze titres de cham-pion belge, dont le dernier sacre date de 2022, a terminé troisième lors la dernière saison, après avoir échoué en quarts de finale de la Jupiler Pro League, le championnat belge. Les Unionistes ont disputé des matchs de barrage de la Ligue Europa où ils ont défait en matchs aller et retour le FC Lugano, club suisse par respectivement 2 à 0 et 1 à 0. Les Bruxellois ont ainsi accédé à la phase de groupes de la compétition européenne et évoluent dans le groupe E, en compagnie du FC Liverpool, de Linz Lask club autrichien et de Toulouse FC. Jeudi, FC Liverpool a, de son côté, battu d’entrée Linz Lask par 3 à 1. Le club belge de Loïc Lapoussin jouera à l’extérieur contre le FC Liverpool, le 5 octobre, match comptant pour la deuxième journée.