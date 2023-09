FOOTBALL – LIGUE DES CHAMPIONS D2 – FC JM et FC Inate à un pas de la qualification

Rien n’est joué. Aucun club n’arrive, jusqu’à la quatrième journée de la deuxième phase de la Ligue des champions d’hier, à valider son ticket pour la Poule des As. Les deux leaders provisoires à Antsirabe, FC JM d’Androy et FC Inate de Vakinankaratra, sont à un pas de la qualification. À ne pas sous-estimer aussi, le FC JSA Level d’Ihorombe aura encore la chance de se qualifier. Crédité de 10 points, l’équipe d’Androy conserve le fauteuil de leader après un parcours sans faute de trois victoires et un match nul. FC JM a arraché sa troisième victoire d’affilée hier, en s’imposant 3 à 2 contre Jet de Bongolava. Son dauphin, FC Inate qui compte 9 points, signe lui aussi à domicile son troisième succès, en battant sèchement par 3 à rien, le FC JSA Level. L’équipe d’Ihosy, qui se trouve à la troisième place avec un cumul de 7 points, aura encore la chance d’accéder à la phase finale en cas de victoire contre GJFT d’Atsimo-Andrefana, à la cinquième journée de ce dimanche.

Sprint final

Un des matchs très attendus sera également le duel décisif entre les deux leaders, FC JM et FC Inate Level. Un match nul suffira aussi pour les deux formations de valider le billet pour la poule des As. À Mahajanga, quatre clubs se battent pour composter les deux précieux billets pour la dernière étape du championnat national D2. KFCA de Diana conserve la première place, crédité de 8 unités. La formation de l’extrême Nord a été tenue en échec, un partout, par 3FB d’Alaotra-Mangoro. Ce dernier a perdu une place et se trouve à la troisième marche (6 points). Grâce à sa victoire de 2 buts à 1, hier, contre FC Zoya de Boeny sur sa pelouse, l’Espoir de Betsiboka grimpe de deux marches et occupe la seconde place (7 points). Le quatrième club encore dans la course est l’AS 3A d’Amoron’i Mania qui a défait, lors de la quatrième journée, le TGBC d’Atsina­nana par 3 à 2. Le duo de tête du groupe, en l’occurrence KFCA et Espoir, s’affrontera, d’une part, ce dimanche. Et de l’autre, 3FB sera opposé à l’AS 3A, respectivement troisième et quatrième au classement. Les deux mieux classés de chaque groupe se qualifieront à la Poule des As programmée du 4 au 8 octobre.