FESTIVAL – Madajazzcar s’élargit à Antsirabe

Le Festival Madajazzcar est en plein essor avec sa 34e édition. Du 5 au 15 octobre, cet événement musical se déploie aux quatre coins de l’île.

Du 5 au 15 octobre, la 34e édition du Festival international Madajazzcar s’apprête à enchanter les quatre coins de la Grande île, avec des événements prévus à Nosy Be, Antananarivo, Ampefy et Antsirabe. Cette année, Antsirabe a l’honneur d’accueillir pour la première fois cet événement prestigieux, marquant ainsi une étape importante dans l’histoire de Madajazzcar. Lors de cette période, Antsirabe deviendra le cœur battant du jazz, avec des spectacles quotidiens qui rivaliseront avec ceux d’Antananarivo. « Cette expansion témoigne du désir de montrer que le jazz ne se limite pas à une seule ville, mais qu’il est véritablement ancré dans toute la diversité de Madagascar. L’édition de cette année réserve également une place spéciale pour les nouveaux talents du jazz à Antsirabe, offrant ainsi une plateforme prometteuse pour les jeunes artistes », explique Jackie Ranarison, organisateur du Madajazzcar. Nosy Be ne sera pas en reste, avec un seul spectacle le 7 octobre, présentant le talentueux Sunny Side Quartet de France et des États-Unis. Ampefy aura également l’occasion de vibrer au rythme du jazz le 14 octobre, avec la performance de l’artiste malgache Solo Andrianasolo. Antananarivo, quant à elle, sera le théâtre d’un véritable festin musical, avec plus de cent artistes nationaux et internationaux montant sur scène. Parmi les artistes internationaux notables, citons Festen de France, Haingo Nirina du Canada, Sunny Side Quartet de France et des États-Unis et Stewy von Wattenwyl iTro de Suisse. Cette édition permettra également aux talents locaux de briller, allant des anciennes générations aux nouvelles, témoignant ainsi de la richesse et de la diversité du jazz malgache.

Échange à l’international

Une des particularités marquantes de cette 34e édition est la venue du directeur de l’École Suisse de Jazz de Berne, Stewy von Wattenwyl iTro, en tant que maître de musique. Il est à souligner que cette école est la toute première école de jazz en Europe, fondée en 1967. Cette initiative unique permettra aux musiciens malgaches de bénéficier de l’expérience et des compétences d’un pianiste de renom. « Des ateliers et des masterclass seront proposés pour enrichir le langage universel qu’est le jazz. Le jazz, bien plus qu’une forme de musique, devient ainsi un vecteur de solidarité », souligne l’ambassadeur de Suisse, Rolf Stalder. De multiples lieux prestigieux à Madagascar, tels que l’Institut français de Madagascar, l’Alliance Française Andavamamba, Kudeta Anosy, le Cercle Germano-Malgache, ADMC CRAAM, et bien d’autres, accueilleront le Madajazzcar. Plus de cinquante groupes de jazz enchanteront le public, offrant une variété de sons et de styles pour satisfaire tous les amateurs de jazz. La 34e édition du Festival international Madajazzcar promet d’être un événement inoubliable, où la musique et la passion se rejoignent pour célébrer l’âme du jazz à travers Madagascar.