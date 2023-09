ÉVÉNEMENT – Le jardin et la gastronomie se rencontrent

L’Alliance Française d’Antananarivo, en partenariat avec Telma Mada­gascar, annonce fièrement la première édition de «Du jardin à la table» (DJT) qui est un événement innovant célébrant la gastronomie, le jardinage et les initiatives écologiques. Prévu du 28 au 30 septembre, cet événement captivant prendra place au sein des locaux de l’AFT Andavamamba, offrant trois journées exceptionnelles d’exploration, de dégustation et de découverte. DJT vise à créer une synergie harmonieuse entre les produits de la terre, l’art culinaire et l’élégance de la table. Pendant ces trois jours, l’Alliance Française d’Antananarivo servira de cadre à la convergence de trois secteurs d’activité distincts qui sont l’agriculture, la gastronomie et les pratiques éco-responsables. « DJT met en lumière la diversité et la richesse des produits du terroir. Ce salon constitue une plateforme essentielle pour soutenir et valoriser les initiatives des jeunes entrepreneurs malgaches évoluant dans ces domaines variés. Il représente la fusion de deux événements phares de l’AFT, à savoir Le Festival des Jardins et Le Salon de la Gastronomie, organisés respectivement depuis quatre et huit années consécutives », explique Hadrianna Rajerinera, l’organisatrice de l’événement.

Des rencontres

Au cœur de cet événement d’exception, les visiteurs auront l’opportunité d’explorer des expositions et des ventes mettant en avant des produits authentiques du terroir malgache. De plus, des moments d’échanges et de partages d’expérience permettront aux participants de découvrir les coulisses de ces secteurs passionnants. Des ateliers d’initiation et de partage offriront des sessions d’apprentissage pratiques et inspirantes. « Plus de quarante stands seront en place à l’AFT Andavamamba, chacun représentant une facette unique de la gastronomie, du jardinage et de l’écologie. Les visiteurs auront l’occasion de se plonger dans un monde de saveurs, de créativité et d’innovation tout en soutenant les entrepreneurs locaux qui façonnent l’avenir de ces secteurs », souligne l’organisatrice. DJT promet d’être une expérience inoubliable, mettant en lumière la richesse de la culture malgache tout en encourageant le développement durable et la créativité dans les domaines du jardinage et de la gastronomie.