DIANA – La route en béton à l’essai

Des routes en béton armé de nouveau expérimentées. L’idée principale est de développer des techniques alternatives à l’utilisation systématique des pavés comme matériau.

Un chantier expéri­mental de chaussées en béton armé livrera ses premiers résultats dans trois mois. Le gouverneur de la région Diana, Taciano Rakotomanga, a sillonné les cinq districts qui composent la région, pour poser les premières pierres de la construction de voies reliant des quartiers, des rues urbaines, des voies suburbaines et des routes rurales. Partout, il a souligné qu’au-delà de la construction d’infrastructures, le projet a pour objectif d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des populations locales, qui souffrent pendant la période de pluies. Partout, le même scénario se répète dès que la saison pluvieuse débute. Les chemins sont boueux ou deviennent de vastes paysages aquatiques impressionnants après quelques précipitations. La tournée du gouverneur de Diana a débuté à Ambalavola, au croisement Angozy, pour la construction d’une voie de 950 mètres, légèrement en béton armé, qui traverse la route de Namakia et la RN6 et qui, auparavant, a été le fief de bandits et de drogués. Après le croisement avec la RN6, elle se dirige en direction du collège d’enseignement général d’Antafia­malama, dans le district d’Antsiranana II.

Enthousiasme

À Ambanja, le lancement de la construction de l’axe RN6-fokontany Begavo, long de 650 mètres et où est installé, depuis des années, le bureau des services domaniaux, a suscité la joie de la population car les infrastructures vont désenclaver leurs villages. Le même enthousiasme a été remarqué parmi la population concernée par la voie reliant Andavakotoko-Nosy Be et Mahavavy textile-Magasin Amical à Ambilobe (250 mètres). Selon les entrepreneurs locaux, il s’est avéré difficile de trouver des pavés dans la région. Les tailleurs qualifiés n’existent pas sur place et il faut les commander à Antananarivo. En outre, l’entretien périodique avec le sable n’est pas une mince affaire. D’une part, le béton sera mis en œuvre à l’aide d’un finisseur et non d’une niveleuse. Cette technique correspond à la pratique courante de mise en œuvre des chaussées. D’autre part, le béton utilisé sera plus « écologique », dans la mesure où il sera formulé avec un type de ciment dont la production est moins émettrice de CO2 et moins énergivore que le ciment de Portland traditionnel … Les travaux qui seront réalisés par des entreprises régionales, doivent être durables et le contrôle des travaux sera sous la supervision de la direction des Infrastructures de la région Diana. « L’un des avantages prépondérants de la route en béton est bien sa longue durée de vie et son entretien extrêmement réduit, lorsqu’elle est bien conçue et correctement mise en œuvre. En particulier, le béton résiste à la pluie et il est économique. De plus, les contraintes budgétaires des pouvoirs publics pour l’entretien de leur réseau routier sont importantes », a mentionné le gouverneur.