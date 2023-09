BOENY – Le directeur des Sports au four et au moulin

A peine installé dans ses fonctions, le nouveau directeur régional de la Jeunesse et des sports (DRJS) de Boeny, Jean-Colombe Tokiniaina Rakotondrazafy, fait face au travail qui l’attend. Sa prise de contact avec le personnel administratif, le vendredi 15 septembre, lui a permis de présenter les différents moyens d’action et perspectives d’amélioration de la nouvelle direction à mettre en place. Il a également tenu à améliorer le système et le planning de travail au sein de la direction. En particulier, il a réorganisé la levée du drapeau tous les lundis matins. « L’organisation des tâches et des activités à entreprendre, afin de rénover le bâtiment de la direction, et la planification de l’aménagement de la construction, pour donner forme à l’intérieur et l’extérieur de l’enceinte, sont également les principaux objectifs », révèle le nouveau DRJS de Boeny. Mais c’est le samedi 16 septembre, qu’il a entamé sa véritable fonction en tant que premier responsable régional de la Jeunesse et des sports. Il s’est entretenu avec les représentants des ligues régionales du volleyball, du kung-fu, du karaté, du football, du rugby et de la natation à son bureau, au siège de la DRJS à Mangarivotra. Il a reçu les autres, le lundi 19 septembre, toujours dans le but de renforcer la coopération avec les structures sportives locales. Nettoyer et maintenir la propreté du siège font partie de la devise de la direction. C’est dans cette optique que le personnel, dirigé par le DRJS, a participé à l’événement World clean up le samedi 16 septembre, qui consiste à nettoyer l’enceinte du siège. Les différentes activités se sont multipliées en une semaine. À savoir, l’atelier de sensibilisation sur les prochaines élections, à l’hôtel Baobab tree de La Corniche, également le samedi 16 septembre, et la formation des formateurs des jeunes avec l’Unicef, le 20 septembre,.