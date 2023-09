BASKETBALL-N1A – COSPN et MB2All remettent leur titre en jeu

Les deux clubs champions de Madagascar 2022, masculin et féminin, défendront leur titre, au Palais des sports Mahamasina, à partir du 19 octobre.

Après un arrêt de plus de deux mois du cham-pionnat national N1A pour diverses raisons (championnat du monde de basketball 3×3, JIOI 2023…), le cham-pionnat national de l’élite masculine et féminine N1A reprendra au Palais des sports Mahamasina, du 19 au 29 octobre. Chez les hommes après la guerre des conférences, il ne reste plus que huit clubs pour disputer le titre de champion de Madagascar. Dans la conférence centre, Cospn d’Analamanga, SBC de Vakinankaratra, TGBC de Betsiboka et BCB de Boeny défendront leur ligue respective. Dans la conférence Ouest, GNBC d’Analamanga, Ascut d’Atsinanana, AS Fanala­manga d’Alaotra-Mangoro et MBC d’Atsinanana sont prêts à relever le défi. Pour atteindre la grande finale qui se jouera le 29 octobre, au Palais des sports Mahamasina, ces huit clubs masculins doivent se rencontrer dans l’élite 8 et les quatre formations restantes s’affronteront pour les phases finales. Le club des policiers, fort de ses expériences et renforcé par deux géants, en l’occurrence l’Américain Bishop Michaël Coulter et le Nigérian Emmanuel Ummeadi, part largement favori pour se succéder à lui-même cette année. Quoi qu’il en soit, deux grandes équipes comme la GNBC d’Analamanga et l’Ascut d’Atsinanana ne se laisseront pas faire facilement. Le duel pour le titre final sera rude, car l’enjeu pour le club qui sortira vainqueur est le ticket pour aller en Afrique la saison prochaine.

Outsider

« Le TGBC de Betsiboka, SBC de Vakinankaratra, BCB de Boeny, AS Fanalamanga d’Alaotra-Mangoro et MBC d’Atsinanana partent en outsider, mais ils sont prêts à titiller les équipes jugées grandes par l’opinion publique. La réalité sur le terrain est tout autre, la chance est donc de 50-50 au départ », confie Solofo Maha­ravo Nambininkavana, supporteur de l’AS Fanalamanga. Chez les dames, dix équipes divisées en deux poules se battront pour essayer d’allers jusqu’au bout et chercher le titre de champion 2023. Dans la poule A composée de MB2All d’Analamanga, Cospn2 d’Atsinanana, TGBC de Betsiboka, SBBC de Boeny, JEA du Vakinankaratra et Phoenix de Vakinankaratra, la première équipe, part largement favorite pour succéder à elle-même cette année. Dans la poule B où se trouvent Ankaratra de Vaki­nankaratra, Tamifa d’Amoron’ i Mania, Serasera de Vakinan­karatra, Ascut d’Atsinanana, GNBC d’Analamanga et Fanadrasa de Haute-Matsiatra, le duel sera équilibré malgré un léger avantage des joueuses de la gendarmerie nationale de basketball club Analamanga. Pour les dames, le cham-pionnat commence par la deuxième phase à laquelle les dix équipes divisées en deux poules s’affronteront pour faire sortir les équipes qualifiées pour la phase finale qui sortira en grande finale l’équipe championne de Madagascar.