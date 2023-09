APPUI SCOLAIRE – Les parents font appel à des répétiteurs

Un privilège pour les parents et les élèves. Les répétiteurs à domicile existent bel et bien à Madagascar. Plusieurs parents font appel à leurs services pour aider leurs enfants à se surpasser en éducation. « J’ai une petite fille de 9 ans en classe de septième, mais elle a toujours des difficultés sur la matière malagasy. Je n’ai pas beaucoup de temps à cause de mon travail et ces répétiteurs aident paisiblement ma fille », explique Natacha Rasoarimalala, la mère de Johanna. Johanna est très faible en cette matière et son répétiteur vient à la rescousse de son cas. Ces personnes sont en ce moment très sollicitées surtout pour les parents travailleurs. Pas seulement pour les élèves en classe d’examen, mais c’est très prisé aussi pour tous les niveaux. Ces personnes sont là pour aider ceux en difficultés. Les services de ces répétiteurs consistent à aider les enfants et les nécessiteux dans leur révision et aussi leur activité en classe. « Nous donnons des coups de pouce aux élèves en difficultés pour toutes les matières. C’est devenu une passion puisque nous ne se limiterons plus sur les appuis, mais sur l’orientation », explique Fara Herijaonina Raharimamonjiarivelo, la propriétaire du centre Iriko.mg, une entreprise de soutien scolaire à domicile. C’est encore un deuxième privilège puisque les répétiteurs viennent eux-mêmes à la maison et les élèves sont avantagés. À savoir que tous les niveaux peuvent bénéficier de cette offre.