AMPASAMPITO – Un policier et un docker reçoivent une balle

L’heure de pointe matinale a été agitée à Ampasampito, près du carrefour. Un agent de circulation et un docker ont été blessés par balle. Le trafic était dense et les trottoirs noirs de monde, quand la situation a soudainement basculé dans l’horreur. Les scélérats ont ciblé la gérante d’un « cash point », également distributrice d’une chaîne de télévision. « Ils étaient trois. L’un conduisait une moto, une VJR, attendant dans un arrêt de bus. Les deux autres se sont chargés de l’opération. On aurait dit qu’ils n’éprouvaient aucune crainte », relate un témoin oculaire. La bande est passée à l’acte au moment où la femme est descendue d’un véhicule et se dirigeait vers son kiosque. Ils ont cherché à lui arracher son sac. Ayant assisté à la scène, des badauds, des maraîchers et le policier se sont précipités pour aider la victime. Ce qui a amené les truands à ouvrir le feu. L’agent des forces de l’ordre a été frôlé par la balle au niveau de la poitrine. Le docker a été le plus touché et transporté rapidement à l’hôpital. Le trio n’a pu rien voler, d’après les informations policières.