Protection des forêts – Du charbon avec du bambou

Le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, et son équipe ont visité la pépinière et le four à charbon de bambou à Belobaka, dans le district de Mahajanga II, mercredi.

L’objectif cette année est de produire vingt mille plants de bambou pour réduire la déforestation et augmenter la surface de verdure. Face au besoin énorme en charbon de bois dans la région Boeny, 300 000 m3 par an, l a région a cherché des moyens pour réduire l’exploitation sauvage des forêts et des mangroves. Remplacer le bambou comme charbon de bois est alors envisagé avec un opérateur privé et le projet plantation de bambous a démarré depuis 2015 à Ampitolova.

« Le bambou peut être utilisé comme charbon de bois de cuisson et de bois rond pour éviter la déforestation. Le bambou pourrait être utilisé en charbon de bois pour épargner la destruction d’arbres. Il peut absorber les gaz à effet de serre, retenir l’eau et protéger ses tissus. Les producteurs de bambou recherchent la coopération du gouvernement pour étendre leur culture », déclare le gouverneur.

Le bambou est planté sur une superficie de 10ha à Ambatomalama, Boanamary, district de Mahajanga II. Il sera aussi employé dans la fabrication de meubles, comme à Antananarivo.

En janvier 2015, mille deux cents pieds de jeunes bambous ont été plantés par la Plateforme de concertation Bambou Boeny à Ampitolova, dans la commune rurale de Belobaka, où il couvre 3ha à Ampitolova.