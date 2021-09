Infrastructures universitaires – Plus de la moitié du domaine universitaire squatté

Le domaine de l’université d’Antananarivo est squatté par plusieurs milliers de ménages. En 2012-2013, il a été estimé que plus de 50% du domaine de l’université d’Antananarivo sont occupés illégalement. Entre 2013 et 2021, les nouvelles constructions illicites, dans le domaine universitaire, ont pullulé. Plusieurs parcelles sont occupées illégalement, par des particuliers, si on se base sur la carte et le titre de 1960. « Des terres à Ambohipo, à Ambolokandrina, à Andraisoro, à Avaratr’Ankatso, à Ambohi­dempona, à Antsahameva, appartiennent à l’université, mais elles sont exploitées, illégalement. Près des cités des professeurs et des étudiants, entre autres, il y a des maisons construites par des particuliers », indique une source, hier.

Le syndicat des Enseignants chercheurs et chercheurs enseignants de l’Enseignement supérieur (Seces) dénonce ces constructions illicites et les occupations illégales des bâtiments publics dans le domaine universitaire.

Assainir

Ce syndicat exige l’expulsion, sans conditions, par le gouvernement de ceux qui construisent des maisons illégalement ou de ceux qui occupent illégalement des bâtiments publics sur le terrain de l’université et du centre national de Recherche. C’était lors de la réunion du bureau national du Seces, qui s’est tenu le 15 septembre. « Les franchises universitaires sont violées, avec ces nombreuses constructions illicites et ces occupations illégales des bâtiments publics. Et la présence d’étrangers dans le domaine universitaire accentue l’insécurité », souligne le Dr Faliarivony Randriamiali­noro, président national du Seces.

Selon ce dernier, si l’on parvient à assainir le domaine universitaire, il sera possible d’accueillir plus d’étudiants à l’université. L’expulsion de ces milliers de ménages ne serait pas une tâche facile. Parmi ces squatteurs, il y aurait des hauts fonctionnaires de l’État.